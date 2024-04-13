Коли найкраще висаджувати кабачки у відкритий ґрунт: поради від досвідчених садівників

Кабачки процвітають у теплу погоду, і їх найкраще висаджувати в травні для швидшого дозрівання. UAportal розповів про оптимальні умови посадки кабачків у відкритому ґрунті, які забезпечать рясний урожай.

Відомий своєю легкістю у вирощуванні, кабачок вимагає ретельного підбору часу для формування здорового коріння та сприяння інтенсивному росту.

Визначення відповідного часу для посадки кабачків залежить від бажаної дати збору врожаю. Посів кабачків наприкінці травня гарантує щедрий урожай до серпня. Однак ранні сорти дають можливість насолоджуватися кабачками вже в липні, що вимагає більш ранніх термінів посадки.

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Враховуючи те, що кабачки полюбляють тепло, дуже важливо, щоб час посіву відповідав стабільним і прохолодним погодним умовам. Досвідчені садівники рекомендують висівати кабачки в травні. Для отримання швидкого врожаю замість посіву насіння можна використовувати розсаду.

Підготовка насіння кабачків вимагає мінімальних зусиль, хоча замочування його в теплій воді на добу може прискорити проростання.

Щоб забезпечити здоровий ріст, необхідно організувати регулярний полив. Достатньо одного поливу на тиждень, але під час посухи частота поливу збільшується до трьох разів на тиждень. Збагатіть ґрунт мінеральними речовинами, в ідеалі – через десять днів після посіву.

Під час цвітіння кабачки можна додатково підживити, а потім провести останню підгодівлю, коли з'являться плодові грона. Старанне видалення бур'янів має вирішальне значення для підтримки оптимальних умов ґрунту. Подумайте про розпушування землі раз на тиждень, щоб полегшити циркуляцію вологи і повітря навколо коріння.

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