Як позбутися неприємного запаху зі взуття: 3 корисні лайфхаки

Якщо ви боретеся зі стійким запахом поту від взуття, ці лайфхаки пропонують легкодоступні та натуральні рішення для усунення цієї проблеми. UAportal розповів про практичні методи, які включають використання звичайних побутових предметів, таких як харчова сода, чайні пакетики, лимон і лаванда, щоб зберегти свіжий запах.

Відео дня

Харчова сода

Харчову соду можна використовувати як дезодорант для взуття, насипавши її всередину і залишивши на ніч. Волога поглинеться нею, ефективно усуваючи неприємний запах. Вранці соду можна висипати, а взуття залишиться пахнути свіжістю.

Читайте також: Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове

Чайні пакетики

Замочені в теплій воді і висушені чайні пакетики можна використовувати для нейтралізації запаху взуття. Після висихання їх можна покласти всередину на кілька годин, щоб ефективно боротися з неприємними ароматами. Речовини, що містяться в чаї, природним чином усувають неприємні запахи, залишаючи взуття пахнути набагато краще без використання агресивних хімікатів або сильних ароматизаторів.

Саше з лимоном і лавандою

Виготовлення пакетиків із сушеними лимонними кірками та квітами лаванди і розміщення їх у взутті, є потужним природним засобом для усунення неприємного запаху. Антибактеріальні властивості лимона та приємний аромат лаванди створюють ефективний засіб для боротьби з небажаними ароматами.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!