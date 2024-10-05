Зорова ілюзія, з якою впорається лише 3% людей: визначте, де більше соку

Загадки з візуальними елементами завжди привертають увагу. Багатьох людей приваблює можливість розв'язати складне завдання. Особливо цікавими стають такі головоломки, коли в них прихована певна хитрість.

Ця логічна задачка стала вірусною в мережі та спричинила жваві дискусії. Завдання полягає у визначенні серед чотирьох склянок тієї, що вміщує найбільше рідини. На перший погляд усі ємності здаються об'ємними. Проте обрати потрібно лише один варіант. Про це пише Уніан.

Логічна головоломка - де найбільше рідини

Оптична головоломка. Джерело: Уніан Оптична головоломка. Джерело: Уніан

Ця загадка перевірить вашу кмітливість, уважність та здатність помічати приховані деталі. Необхідно розглянути зображення і вказати, в якій посудині міститься найбільше напою.

Склянка №1 вирізняється висотою та шириною. Можливо, саме в ній найбільший об'єм рідини?

Склянка №2 має довгу ніжку та вузьке горло. Однак вона може бути найбільш місткою завдяки широкій центральній частині.

Склянка №3 має класичну форму з широким верхом та середньою висотою.

Склянка №4 найвища, але досить вузька. Чи може вона вміщувати більше рідини за рахунок своєї висоти?

Спробуйте знайти відповідь за 10 секунд. Якщо ви не лише назвете правильний варіант, а й вкладетеся у відведений час, це свідчитиме про ваш високий інтелектуальний рівень.

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Відповідь на загадку

Багатьом здається, що найбільш місткою є склянка №1. Вона одночасно широка і висока, тому виглядає найбільш підходящим варіантом. Однак уважні спостерігачі помітять, що на зображенні посуд заповнений кубиками льоду. Отже, рідини в ньому менше, ніж в інших.

Келих №2 також не підходить. У нього висока ніжка, а напій налито не до краю.

Четверта склянка не може вмістити багато рідини через свою вузьку форму.

Таким чином, у склянці №3 міститься найбільше напою. У цій посудині оптимально поєднуються висота та ширина.

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