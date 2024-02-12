В Угорщині стародавнього воїна знайшли похованим разом з конем: знахідці 1300 років (фото)

Музей Дері в Дебрецені оголосив про сенсаційне археологічне відкриття, зроблене під час розкопок у місцевості Ебеш. У листопаді 2023 року археологи музею розкрили аварську могилу VII століття н.е., яка містила повністю збережені останки воїна в обладунках.

Як повідомляє Музей Дері (Déri Múzeum), воїн був похований верхи на коні, покладеному під ним. У могилі лежав повний пластинчастий обладунок, виготовлений із сотень зчеплених прямокутних пластин. Тут містився і дерев’яний сагайдак зі стрілами, меч та лук.

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Зазначається, що це лише другий повний аварський похоронний набір, знайдений у такому хорошому стані. Він дозволяє дослідникам детально вивчити похоронні звичаї та військове спорядження аварів.

Відкриття було зроблено 20 листопада, у День Руфуса. Тому експерти вирішили назвати воїна VII століття "Руфус".

Зараз похоронний набір знаходиться в реставраційній майстерні музею для детального аналізу та документування.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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