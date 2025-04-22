Врожай буде неймовірним: чим підживити смородину, щоб була смачна та велика

Щоб виростити рясний і солодкий урожай смородини, важливо знати, як правильно доглядати за цими ягідними кущами, зокрема — чим їх підживлювати. Досвідчені городники поділилися ефективними порадами, які допоможуть отримати великі та соковиті ягоди.

Новини.LIVE підготували корисні рекомендації для дачників. Городники радять використовувати суміш діатоміту та гірчичного макуху. Ці природні компоненти сприяють активному росту кущів і підвищенню врожайності.

Щоб приготувати підживлення, знадобляться:

Діатоміт — 120 г

— 120 г Гірчичний макух — 250 г

Змішайте обидва компоненти до однорідності та рівномірно розсипте суміш навколо кущів смородини. Рекомендовано використовувати близько 8 столових ложок суміші на один кущ.

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Чим корисні ці добрива

Діатоміт містить велику кількість кальцію і кремнію, які добре засвоюються рослинами. Вони зміцнюють гілки з ягодами, підвищують стійкість кущів до захворювань і шкідників. Крім того, цей природний мінерал покращує структуру ґрунту, забезпечує дренаж і вільний доступ кисню до кореневої системи.

Гірчичний макух — чудове органічне добриво, яке не лише живить землю, а й покращує її структуру. Воно робить ґрунт пухким, збагаченим корисними речовинами, і знижує ризик поширення грибків та шкідливих мікроорганізмів.

Такий природний підхід до підживлення гарантує здорове зростання смородини та багатий урожай смачних ягід.

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