Стильно та тепло: який верхній одяг буде в моді взимку-2025

Екологічність - один із найголовніших трендів останніх років. У 2024 році модні марки представляють пуховики, виготовлені з перероблених матеріалів. Такі моделі не лише стильні, але й теплі. Пуховики з матовою фактурою або оригінальна фактура допоможе виділитися з натовпу. Про це пише Радіотрек.

Екологічні пуховики

Модні бренди представляють пуховики з перероблених матеріалів, які не тільки виглядають стильно, але й забезпечують належне тепло. Моделі з матовою або фактурною поверхнею допоможуть вам виділитися серед інших.

Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram

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Парки

Парки зберігають свою популярність завдяки практичності й універсальності. Вони чудово захищають від вітру і холодів. У цьому сезоні акцент робиться на яскравих кольорах, таких як оранжевий, зелений та класичний чорний. Моделі з капюшонами та регульованими манжетами додають ще більше зручності.

Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram

Класичні пальта

Класичне пальто завжди залишається в тренді. У 2024 році на піку популярності моделі з вовни та кашеміру, що надають образу вишуканості. Довгі пальта з поясами, а також варіанти у стилі оверсайз – ідеальний вибір цього сезону. Поєднуйте їх з сукнями або штанами, щоб створити витончений, стильний образ.

Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram Трендовий верхній одяг. Джерело: Instagram

Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.

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