Створені для дивану: топ порід собак без мисливського інстинкту

Заводити собаку в дім із маленькими дітьми, котами чи дрібними тваринами — відповідальний крок. Ключовий фактор — рівень мисливського інстинкту, який визначає схильність до переслідування рухомих об’єктів. Собаки з низьким інстинктом спокійніші, менш реактивні та безпечніші в побуті.

Такі породи легше дресируються, фокусуються на господареві, а не на зовнішніх подразниках, і добре адаптуються до квартири чи будинку. РБК-Україна зібрало 8 порід, які стануть гармонійними компаньйонами для багатолюдних сімей.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель — лагідний компаньйон, виведений виключно для спілкування. Миролюбний, терплячий до дітей, щасливий просто бути поруч із родиною.

Мальтезе (мальтійська болонка) — білосніжна красуня з міцною статурою. Трохи вперта, але швидко навчається заохоченнями. Майже не линяє, ідеальна для алергіків.

Бішон-фрізе — веселий "хмаринка" з допитливим розумом. Легко адаптується, чудово ладнає з дітьми та тваринами, обожнює навчання.

Великий піренейський собака — спокійний велетень-охоронець. Виведений для захисту худоби без агресії, ніжний до дітей і дрібних тварин.

Папільйон — мініатюрний інтелектуал із "метеликовими" вухами. Витривалий, кмітливий, швидко вчить трюки, без мисливського інстинкту.

Померанський шпіц — пухнастий аристократ. Розумний, прив’язаний до сім’ї, активний на коротких прогулянках — гармонійний для будь-яких умов.

Сенбернар — добрий гігант до 80 кг. Відомий любов’ю до дітей, спокійний, потребує помірної активності.

Мопс — король спокою. Виведений як компаньйон, не цікавиться переслідуванням. Обожнює тепло й увагу, але погано переносить спеку через будову морди.

Ці породи — безпечний вибір для сімейного життя: низький ризик конфліктів, легке виховання та море любові. Перед вибором оцініть розмір, догляд за шерстю та потреби в активності — ідеальний собака доповнить вашу родину.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!