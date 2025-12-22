З ними буде 'весело': топ найбешкетніших порід собак

Деякі породи собак вирізняються особливо активним і непосидючим характером, тому їх вихованню та дресуванню слід приділяти підвищену увагу. Перед тим як завести домашнього улюбленця, важливо заздалегідь ознайомитися з особливостями його темпераменту, адже кожна собака потребує індивідуального підходу.

Видання Express назвало три породи, яких вважають найбільш пустотливими та схильними до бешкетування, а отже — такими, що потребують більш уважного ставлення з боку власників.

Однією з порід, яка найчастіше "втрапляє в халепи", називають лабрадора. Також до списку собак, відомих своєю любов’ю до безладу та активних витівок, увійшли кокапу та французький бульдог.

Як пояснює ветеринарка Ребекка Макміллан, причини небажаної поведінки у собак можуть бути різними. Частина тварин від природи більш уперта й незалежна, тоді як інші мають надлишок енергії та потребують значної кількості часу, уваги й фізичної активності з боку господаря.

У випадках, коли собака поводиться неслухняно, фахівчиня радить зосередитися на позитивних методах дресування, заснованих на заохоченні. Такий підхід особливо ефективний для впертих тварин, які погано реагують на накази.

Йдеться про використання ласощів, похвали та інших форм мотивації, без застосування покарань, підвищеного тону чи будь-яких негативних дій. За словами Ребекки Макміллан, каральні методи лише викликають у собак страх, тривогу, недовіру та агресію — саме ті риси, від яких власники намагаються позбутися.

Натомість тренування із застосуванням клікерів допомагає сформувати міцний позитивний зв’язок між собакою та її господарем, покращуючи взаєморозуміння. Ветеринарка також радить не зволікати зі зверненням до професійних кінологів, якщо під час дресування виникають труднощі.

