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Рецепт святкового м'ясного рулету

Ліза Глінська

Рецепт святкового м'ясного рулету
Рецепт святкового м'ясного рулету

До Великодня підготувала для вас рецепт традиційного м‘ясного рулету. Смачних та затишних вам свят!

Вам знадобиться:

  • 2,5-3 кг свинячої грудинки
  • 1 головка часнику
  • червоний перець чилі (сушений)
  • 4 ст. л. олії соняшникової рафінованої 
  • сіль
  • чорний мелений перець

Вибираємо на ринку прямокутний шматок свинячої грудинки з чистою шкірою. Промиваємо, просушуємо, розрізаємо вздовж, не розрізаючи остаточно (як книжку).

Ту частину, яка без шкіри, накриваємо харчовою плівкою і добре відбиваємо молотком.

Добре солимо з усіх боків.

Змішуємо вичавлений часник, перець чилі, чорний мелений перець і олію. Змащуємо м’ясо з усіх боків, крім шкіри. Загортаємо в рулет.

Обв’язуємо його кулінарним джгутом. Обертаємо пергаментом, потім у фольгу і залишаємо маринуватися в холодильнику 10-12 годин.

Випікаємо при 180 градусах – 3 години.

Потім знімаємо пергамент із фольгою і запікаємо при 220 градусах - 25-30 хвилин. Якщо менший шматочок, то зменшуємо кількість часу на випікання.

Він дуже смачний як і у гарячому, так і у холодному вигляді.

Джерело:instagram.com

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