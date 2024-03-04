Продукти, які діють краще снодійних
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Як потрібно харчуватися, щоб сон був здоровим і міцним.
Мелатонін - це гормон сну, основний гормон шишкоподібної залози (епіфіза або "третього ока") і регулятор добових ритмів. Відомо, що високий рівень гормону сприяє довголіттю і хорошій фізичній формі в літньому віці. Синтез мелатоніну починається з настанням темряви. Шишковидна залоза, при умовах повної темряви, починає виділяти мелатонін і таким чином запускає процес засинання.
Уявімо ситуацію: ми повертаємося додому після роботи, нічного клубу або вечірньої прогулянки. На вулиці вже темно. Розстеляємо постіль, приємно потягуємось, позіхаємо, але якщо в спальні горить світло, швидше за все, ми не засинаємо. Заглядаємо в гаджети, неприродне світло потрапляє прямо на "стомлену" сітківку. Так, швидше за все, ми ще довго не засинаємо і, як зазвичай, пропустимо найцінніший час для сну (22:00-1:00). Така еволюція людини... Природою ми так запрограмовані, щоб спати вночі, тому й мелатонін виробляється тільки коли зоровий нерв не отримує світлові імпульси. Спати під убаюкуючий-зомбуючий ТВ-ящик дорівнює повному обнуленню щоденних процесів омолодження/оновлення організму. Адже мелатонін - це укол "молодості".
Із віком вироблення мелатоніну знижується. Зверніть увагу на немовлят - вони постійно солодко сплять, у той же час літні люди бурчать від недосипу.
Мелатонін не накопичується в організмі. Його не можна виробити із запасом, виспавшись за два вихідні на тиждень. Дуже важливо, щоб щодня він вироблявся в достатній кількості.
Але про режим сну я вже говорила раніше в статтях і зупинятися на цьому більше не буду.
Сьогодні поговоримо про продукти, які можуть впливати на синтез мелатоніну або містити вже готові мелатоніноподібні інгредієнти в складі:
Мелатонін міститься в продуктах, здатних якоють мірою зменшити дефіцит власного гормону при відсутності дисципліни сну. Їжа з високою концентрацією гормону сприяє розслабленню і заспокоєнню.
Дивно, але він міститься в готовому вигляді в таких доступних продуктах, як дикий рис, вівсяне цільне зерно, інжир, практично у всіх горіхах, томатах, бананах.
Таблиця вмісту мелатоніну в їжі
(концентрація мелатоніну нг/100г)
- Вишневий сік 17535
- Кисла вишня 1350
- Волоські горіхи 270
- Насіння гірчиці 191
- Кукурудза 188
- Рис дикий 150
- Корінь імбиру 142
- Арахіс 117
- Зерна ячменю 87
- Помідори 54
- Свіжа м'ята 50
- Банан 31
- Брокколі 27
Цілющі рослини також можуть підвищити концентрацію мелатоніну в крові. Вживати настій цілющих трав краще за 30-40 хвилин до відходу до сну (попередньо проконсультувавшись із лікарем, при бажанні пропити настої курсом). Особливо помітний вплив наступних рослин:
- лікарська ромашка
- меліса
- хміль звичайний
- пустирник
Синтез мелатоніну порушується при раціоні, заснованому на великій кількості тваринних жирів і крохмалів. Також блокують вироблення гормону: кава, чорний чай, міцний зелений чай, енергетики, спиртне, антидепресанти, жарознижуючі препарати, гормональні контрацептиви.