Доведеться часто прибирати: топ порід собак, які найбільше линяють

Випадання шерсті — це абсолютно нормально, і регулярне вичісування майже повністю вирішує проблему "пухнастих снігопадів" по всьому будинку. А головне — ці собаки настільки сильно люблять своїх людей, що ніякий фурмінатор не зрівняється з їхньою відданістю.

Лабрадор-ретривер Абсолютний чемпіон за кількістю шерсті та за популярністю. Подвійна водостійка шерсть, що рятувала предків лабрадорів у крижаній воді біля берегів Ньюфаундленду, линяє цілий рік, а двічі на рік — особливо щедро. Зате це добрі, терплячі й безмежно віддані друзі. Вичісуйте раз-два на тиждень — і вдома буде чисто. Акіта Японська красуня з густющим підшерстком, який "вибухає" двічі на рік. У період линьки акіту можна вичесати стільки шерсті, що вистачить на светр. Але спокій, гідність, вірність до останнього подиху й майже котяча чистоплотність повністю виправдовують пилосос у режимі 24/7. Ньюфаундленд Ці добрі велетні (до 70 кг!) мають настільки густе підшерстя, що здається, ніби линяє не собака, а хмара. Історія та ж — робота у холодній воді, тому природа подбала про максимальний захист. Зате ньюфіки — це втілення терпіння й ніжності. Діти можуть спати на них, як на дивані, а самі собаки радіють кожному дотику. Пекінес Маленький імператор з лев’ячою гривою доводить: розмір не має значення, коли йдеться про кількість шерсті. Пекінес може залишити на килимі більше "пуху", ніж деякі вівчарки. Довга шерсть потребує регулярного розчісування й стрижки лапок, зате в нагороду ви отримуєте ніжного, примхливого, але дуже люблячого компаньйона, який вважає себе центром всесвіту (і ви з цим згодні). Золотистий ретривер Линяє постійно, а влітку — особливо активно. Шерсть золотистого ретривера ви знайдете скрізь: у супі, в кишенях, у машині й навіть у думках. Але один погляд цих розумних очей — і ви готові вичісувати його хоч щодня. Бо добріше, розумніше й відданіше собаки ще треба пошукати.

Тож якщо ви готові раз на тиждень влаштовувати "день грумінгу" — ці п’ять порід віддячать вам такою любов’ю, про яку власники "гіпоалергенних" собак можуть тільки мріяти.

