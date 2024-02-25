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Підготуйтесь до березня: Як так коли потрібно обрізати дерева навесні

Ігор Романько

В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни

Обрізка дерев навесні – важливий етап підготовки до нового сезону, який може суттєво вплинути на врожайність. Правильна обрізка – це запорука здоров'я та плодоношення ваших дерев.

Дотримуючись простих правил з сайту УНІАН, ви зможете значно покращити якість та кількість врожаю у своєму саду завдяки тому, що рослини будуть здорові.

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Поширені помилки при обрізанні:

  • Неправильний час: обрізка після початку сокоруху може послабити дерево та знизити його імунітет.
  • Занадто сильна обрізка: не можна зрізати більше третини гілок за рік, особливо на молодих деревах.
  • Неправильний зріз: зрізайте гілки під гострим кутом, не залишаючи пеньків.
  • Нехтування санітарною обрізкою: не видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки.
  • Ігнорування верхівки: проріджування верхівки покращує освітленість нижніх гілок та стимулює плодоношення.
  • Неправильний вибір інструментів: використовуйте гострі та знезаражені інструменти.

Як правильно обрізати дерева:

  • Виберіть правильний час: оптимальний період – до початку сокоруху, ранньою весною.
  • Оцініть дерево: визначтеся з гілками, які потрібно видалити (сухі, хворі, що ростуть всередину).
  • Проведіть санітарну обрізку: видаліть пошкоджені, хворі та переплетені гілки.
  • Прорідіть крону: видаліть загущені гілки для кращої освітленості та циркуляції повітря.
  • Не обрізайте занадто багато: не зрізайте більше третини гілок за рік.
  • Обробіть зрізи: замажте зрізи садовим варом для захисту від інфекцій.

Важливо:

  • Обрізка – це лише один із факторів, що впливають на врожайність.
  • Для отримання кращих результатів важливо також забезпечити деревам правильний догляд: полив, підживлення, захист від шкідників і хвороб.
  • Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до досвідченого садівника.

Додаткові поради:

  • Перед обрізкою ознайомтеся з особливостями сорту дерева.
  • Використовуйте гострі та знезаражені інструменти.
  • Не залишайте пеньків при зрізанні гілок.
  • Замажте зрізи садовим варом.
  • Після обрізки проведіть підживлення дерева.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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