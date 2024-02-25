Підготуйтесь до березня: Як так коли потрібно обрізати дерева навесні

В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни

Обрізка дерев навесні – важливий етап підготовки до нового сезону, який може суттєво вплинути на врожайність. Правильна обрізка – це запорука здоров'я та плодоношення ваших дерев.

Дотримуючись простих правил з сайту УНІАН, ви зможете значно покращити якість та кількість врожаю у своєму саду завдяки тому, що рослини будуть здорові.

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Поширені помилки при обрізанні:

Неправильний час: обрізка після початку сокоруху може послабити дерево та знизити його імунітет.

обрізка після початку сокоруху може послабити дерево та знизити його імунітет. Занадто сильна обрізка: не можна зрізати більше третини гілок за рік, особливо на молодих деревах.

Неправильний зріз: зрізайте гілки під гострим кутом, не залишаючи пеньків.

зрізайте гілки під гострим кутом, не залишаючи пеньків. Нехтування санітарною обрізкою: не видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки.

не видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки. Ігнорування верхівки: проріджування верхівки покращує освітленість нижніх гілок та стимулює плодоношення.

проріджування верхівки покращує освітленість нижніх гілок та стимулює плодоношення. Неправильний вибір інструментів: використовуйте гострі та знезаражені інструменти.

Як правильно обрізати дерева:

Виберіть правильний час: оптимальний період – до початку сокоруху, ранньою весною.

Оцініть дерево: визначтеся з гілками, які потрібно видалити (сухі, хворі, що ростуть всередину).

визначтеся з гілками, які потрібно видалити (сухі, хворі, що ростуть всередину). Проведіть санітарну обрізку: видаліть пошкоджені, хворі та переплетені гілки.

видаліть пошкоджені, хворі та переплетені гілки. Прорідіть крону: видаліть загущені гілки для кращої освітленості та циркуляції повітря.

видаліть загущені гілки для кращої освітленості та циркуляції повітря. Не обрізайте занадто багато: не зрізайте більше третини гілок за рік.

не зрізайте більше третини гілок за рік. Обробіть зрізи: замажте зрізи садовим варом для захисту від інфекцій.

Важливо:

Обрізка – це лише один із факторів, що впливають на врожайність.

Для отримання кращих результатів важливо також забезпечити деревам правильний догляд: полив, підживлення, захист від шкідників і хвороб.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до досвідченого садівника.

Додаткові поради:

Перед обрізкою ознайомтеся з особливостями сорту дерева.

Використовуйте гострі та знезаражені інструменти.

Не залишайте пеньків при зрізанні гілок.

Замажте зрізи садовим варом.

Після обрізки проведіть підживлення дерева.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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