Підготуйтесь до березня: Як так коли потрібно обрізати дерева навесні
В які дні та як правильно обрізати дерева в саду на початку весни
Обрізка дерев навесні – важливий етап підготовки до нового сезону, який може суттєво вплинути на врожайність. Правильна обрізка – це запорука здоров'я та плодоношення ваших дерев.
Дотримуючись простих правил з сайту УНІАН, ви зможете значно покращити якість та кількість врожаю у своєму саду завдяки тому, що рослини будуть здорові.
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Поширені помилки при обрізанні:
- Неправильний час: обрізка після початку сокоруху може послабити дерево та знизити його імунітет.
- Занадто сильна обрізка: не можна зрізати більше третини гілок за рік, особливо на молодих деревах.
- Неправильний зріз: зрізайте гілки під гострим кутом, не залишаючи пеньків.
- Нехтування санітарною обрізкою: не видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки.
- Ігнорування верхівки: проріджування верхівки покращує освітленість нижніх гілок та стимулює плодоношення.
- Неправильний вибір інструментів: використовуйте гострі та знезаражені інструменти.
Як правильно обрізати дерева:
- Виберіть правильний час: оптимальний період – до початку сокоруху, ранньою весною.
- Оцініть дерево: визначтеся з гілками, які потрібно видалити (сухі, хворі, що ростуть всередину).
- Проведіть санітарну обрізку: видаліть пошкоджені, хворі та переплетені гілки.
- Прорідіть крону: видаліть загущені гілки для кращої освітленості та циркуляції повітря.
- Не обрізайте занадто багато: не зрізайте більше третини гілок за рік.
- Обробіть зрізи: замажте зрізи садовим варом для захисту від інфекцій.
Важливо:
- Обрізка – це лише один із факторів, що впливають на врожайність.
- Для отримання кращих результатів важливо також забезпечити деревам правильний догляд: полив, підживлення, захист від шкідників і хвороб.
- Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до досвідченого садівника.
Додаткові поради:
- Перед обрізкою ознайомтеся з особливостями сорту дерева.
- Використовуйте гострі та знезаражені інструменти.
- Не залишайте пеньків при зрізанні гілок.
- Замажте зрізи садовим варом.
- Після обрізки проведіть підживлення дерева.
Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.
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