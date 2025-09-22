Чому собака лиже лапи: ветеринари назвали причину, чому господарям треба хвилюватися

Часте облизування лап у собак може бути не лише звичною поведінкою, а й сигналом про дискомфорт чи запальні процеси, попереджають фахівці. Найчастіше це проявляється восени та взимку, коли холод і підвищена вологість подразнюють шкіру тварин.

Про це пише видання Daily Mail. За словами генерального директора компанії DotDotPet Геппі Чепмена, власники часто вважають, що собаки лижуть лапи від нудьги, але насправді це може бути ознакою проблем. У холодну пору року подушечки лап стають чутливішими через калюжі, бруд і дощ, а різкі перепади температури між вулицею та теплим приміщенням висушують шкіру, спричиняючи свербіж і подразнення.

Ветеринари додають, що надмірна увага до лап може свідчити про наявність сторонніх предметів між подушечками, алергію на пилок, бліх чи компоненти корму. У деяких випадках така поведінка вказує на проблеми із суглобами, нервовою системою або хронічними захворюваннями шкіри.

Щоб зменшити ризик подразнень, експерти радять після прогулянок ретельно мити й висушувати лапи, застосовувати захисні бальзами та добавки для зниження запалення. Водночас варто пам’ятати, що облизування — природна частина догляду за собою. Собаки часто роблять це, щоб очистити шерсть після прогулянки чи купання.

Фахівці з Dogs Trust наголошують: головне звертати увагу на інтенсивність і регулярність. Якщо процес стає нав’язливим, це може бути сигналом болю, стресу чи алергії. Важливо враховувати індивідуальні особливості кожної тварини — адже одні більш чутливі до погоди, інші реагують на харчування чи подразники з довкілля.

Регулярне й надмірне облизування лап не слід ігнорувати. Це може бути спроба собаки повідомити про дискомфорт. У таких випадках варто звернутися до ветеринара, аби вчасно виявити проблему й зберегти здоров’я улюбленця.

