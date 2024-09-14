Макіяж, що омолоджує: експертка поділилася ефективними техніками, які допоможуть 'скинути' зайвих 10 років

Досвідчена візажистка і косметолог Кейт Г'юз поділилася секретами, як за допомогою макіяжу виглядати молодшою.

З її 30-річним досвідом у цій сфері вона добре знає, як помолодіти на цілих 10 років. Про це пише ТСН.

"Я розумію розчарування, коли твоя зовнішність не відповідає твоєму внутрішньому відчуттю, – каже 54-річна Кейт. – У віці 50 років моя шкіра стала набагато сухішою та втратила частину свого сяйва. Менопауза також позначилася на обличчі. Погіршувала мій вигляд і неправильна техніка візажу".

Кейт Г'юз поділилася порадами, як за допомогою простих методів повернути "молоде сяйво та яскравість".

Зосередьтеся на бровах

Кейт користується м'яким, загостреним олівцем, щоб зробити брови довгим хвостиком, і рекомендує обов'язково використовувати щіточку для розчісування волосся вгору.

Слід уникати прямого малювання і опускання брови вниз, адже це може надати очам втомлений вигляд.

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М'які тіні для очей

Використовуйте нахилений пензлик для нанесення тіней і каштаново-коричневі відтінки.

Проведіть лінію вздовж верхнього віку м'яким коричневим олівцем або тінями. Підведіть нижню повіку по лінії росту вій, направляючи лінію вгору.

Нанесіть туш для вій, щоб зробити погляд більш виразним.

Бронзер і рум'яна

Для того, щоб ваша шкіра виглядала яскраво та сяюче, обов'язково поєднуйте використання бронзера і рум’ян.

Застосуйте бронзер на вилицях, лобі та підборідді, щоб досягти ефекту натуральної засмаги.

Потім розподіліть рум’яна на вилицях, наносячи їх зверху, щоб надати обличчю свіжого вигляду. Нанесення рум’ян і бронзера занадто низько може призвести до того, що обличчя виглядатиме потягнутим вниз, створюючи враження втоми.

Оберіть продукт з легким блиском для додання сяйва. Надмірний блиск може підкреслити зморшки та дрібні лінії.

Підтягніть губи

Намалюйте контур губ олівцем, що має натуральний відтінок, зосереджуючи увагу на середній частині.

Нафарбуйте губи помадою або блиском, при цьому залиште внутрішні куточки абсолютно без фарби. Це допоможе підняти губи та уникнути їх звуження.

Кейт Г'юз до макіяжу. Джерело: thesun Кейт Г'юз до макіяжу. Джерело: thesun

Кейт Г'юз після макіяжу. Джерело: thesun Кейт Г'юз після макіяжу. Джерело: thesun

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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