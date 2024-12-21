Накличете біду: що не можна ставити на стіл на Різдво

Напередодні Різдва, яке в Україні відзначається 25 грудня, віряни святкують Святвечір – особливу пісну вечерю, що має глибоке символічне значення.

Традиційно на святковому столі має бути дванадцять страв, що символізують дванадцять апостолів та місяців року. Центральне місце посідають кутя – каша з пшениці чи ячменю з додаванням маку, меду та горіхів, та узвар із сухофруктів, який символізує життєдайну силу води.

Святкове меню також включає:

Пісний борщ з буряків

Вареники з різними начинками як символ достатку

Пісні голубці з пшоном та овочами

Страви з бобових для родючості

Рибні страви

Млинці як символ зв'язку з предками

Гречану кашу для здоров'я та добробуту

Хліб чи пампушки – символ єдності

Запечені яблука з медом

Мариновані гриби для родючості

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Важливо пам'ятати, що на Святвечір діє сувора заборона на:

Будь-які м'ясні страви

Молочні продукти

Яйця

Тваринні жири

Екзотичні продукти

Морепродукти

Алкогольні напої

За традицією, кутю залишають на столі на ніч для душ предків, а кожен член родини має скуштувати всі дванадцять страв, що символізує єднання та шанування традицій.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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