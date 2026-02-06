На вулицю не витягнеш: топ порід собак, які не люблять гуляти

Якщо ви мрієте про собаку, але боїтеся, що не зможете годинами бігати з нею на вулиці чи витрачати весь вільний час на активні ігри, є хороша новина: існують породи, які чудово почуваються з мінімальною фізичною активністю. Вони задоволені короткими неквапливими прогулянками, люблять полежати поруч із господарем і не вимагають марафонів чи інтенсивних тренувань.

Про це розповів експерт із домашніх тварин, CEO Pets4Homes Аксель Лагеркранц у коментарі Express. "Усі собаки потребують руху, навіть найспокійніші. Але є породи, яким достатньо 20–40 хвилин прогулянки на день, щоб почуватися щасливими та здоровими", — пояснив фахівець.

Ось ТОП-10 порід, які ідеально підходять для спокійного сімейного життя з мінімальними фізичними навантаженнями:

10. Кламбер-спанієль

М’який, доброзичливий і дуже спокійний собака середнього розміру. Йому вистачає однієї години неквапливої прогулянки на день. Чудово ладнає з дітьми, іншими тваринами та добре почувається в квартирі. Любить бути поруч із родиною і не вимагає інтенсивних ігор.

9. Йоркширський тер’єр

Незважаючи на вибуховий характер і сміливість, ці малюки швидко втомлюються. Кількох 20–30-хвилинних прогулянок на день достатньо, щоб витратити всю енергію. Йорки обожнюють увагу, легко навчаються і чудово почуваються в міських умовах.

8. Віппет

Мініатюрна версія грейхаунда — швидка, але тільки короткими спуртами. Решту часу віппети проводять у спокої, люблять лежати на дивані та обійми. Їм потрібно кілька коротких вигулів і одна нагода побігати без повідка — і собака буде щасливою.

7. Ірландський вовкодав

Один із найбільших собак світу, але при цьому надзвичайно спокійний і лагідний. Швидко витрачає енергію на коротких прогулянках і решту дня проводить у горизонтальному положенні. Любить спокійне життя поруч із господарями.

6. Італійський грейхаунд (левретка)

Маленький, граційний і дуже ніжний. Обожнює обійми, тепло та увагу більше, ніж тривалі прогулянки. Короткі вигули та багато часу на руках чи дивані — ідеальний розпорядок для левретки.

5. Грейхаунд

Найшвидша собака у світі насправді є "швидкісним диванним улюбленцем". Після кількох коротких вигулів і одного-двох спринтів грейхаунд може спати 18–20 годин на добу. Спокійні, лагідні, чудово почуваються в квартирі.

4. Бульмастиф

Великий, потужний, але дуже спокійний охоронець. Віддає перевагу повільним прогулянкам і довгому відпочинку вдома. Не потребує інтенсивних навантажень, ідеально підходить для тих, хто хоче великого собаку без надмірної активності.

3. Чау-чау

Пухнастий, незалежний і спокійний. Потребує приблизно години помірної активності на день, решту часу проводить у спокої. Любить бути поруч із господарем і брати участь у домашніх справах без надмірного бігання.

2. Чихуахуа

Найменша порода у світі з великим характером. Через короткі лапки навіть 15–20-хвилинна прогулянка для чихуахуа — справжній марафон. Вони чудово почуваються в квартирі, обожнюють тепло та увагу, ідеальні для спокійного життя.

1. Англійський бульдог

"Найлінивіша" порода у списку. Англійським бульдогам вистачає кількох коротких, неквапливих прогулянок на день. Вони швидко втомлюються, люблять спокій, обійми та тепло дивана. Через особливості морди не переносять інтенсивних навантажень і спеку.

Ці породи мають низький рівень енергійності та мисливського інстинкту, тому ідеально підходять для міського життя, сімей з дітьми чи людей, які хочуть спокійного компаньйона без потреби в довгих прогулянках. Головне — забезпечити базовий догляд, увагу та любов, і собака буде щасливою багато років.

