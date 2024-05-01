Може знищити весь врожай: як позбавитись від виноградного кліща
З настанням теплої пори року виноградарі стикаються з численними проблемами, адже окрім догляду за лозою, їм доводиться боротися з шкідниками. Одним з найнебезпечніших для винограду є павутинний (повстяний) кліщ, який може значно погіршити урожай.
Павутинні кліщі живляться соком листя винограду, проколюючи його. Це призводить до деформації та пожовтіння листя, а також до затримки росту та розвитку рослини. У серйозних випадках кліщі можуть повністю знищити врожай. Шкідники потрапляють на лозу з вітром або з дощовими краплями. Їхні колонії можуть утворюватися на старих необрізаних лозах та на бруньках. Про це пише Обозреватель.
Ознаки ураження виноградним кліщем:
- Листя стає опуклим та має характерний червонуватий відтінок.
- Зворотна сторона листя вкрита ворсистим нальотом.
- Уражені ділянки листя можуть здаватися схожими на уражені мілдью, тому для діагностики рекомендується потерти ворсисту ділянку: при борошнистій росі наліт легко знімається.
Як позбутися павутинного кліща?
Існує декілька методів боротьби з виноградним кліщем:
Народні методи:
- Настій лушпиння цибулі: Замочіть 200 г лушпиння цибулі у 10 л води на 2-3 дні. Процідіть настій та обприскайте лозу та листя.
- Настій чорнобривців: Залийте 500 г сушених чорнобривців 10 л води та настоюйте протягом 2 діб. Додайте 50 г господарського мила та ретельно перемішайте. Обробіть уражені ділянки лози.
- Відвар кульбаби: Залийте 500 г свіжої зелені кульбаби 10 л теплої води та настоюйте протягом 3 годин. Процідіть відвар, додайте мильний розчин та обприскайте лозу.
- Відвар ромашки: Залийте 1 кг сухих квітів ромашки або 3 кг свіжих 10 л окропу та настоюйте 16 годин. Процідіть відвар, додайте 40 г господарського мила та обробіть лозу.
Хімічні методи:
- Акарициди: Ці препарати є більш ефективними, ніж народні засоби, але їх слід використовувати з обережністю, дотримуючись інструкції виробника.
- Біологічні методи: Застосування корисних комах, таких як хижі кліщі, може допомогти у боротьбі з шкідниками.
Профілактика:
- Регулярно оглядайте лозу та листя на предмет наявності шкідників.
- Обрізайте старі та хворі гілки.
- Збирайте та знищуйте опале листя.
- Не садіть лозу занадто густо.
- Своєчасно проводьте профілактичні обробки лози.
Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися червоного павутинного кліща.
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