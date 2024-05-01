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Суспільство

Може знищити весь врожай: як позбавитись від виноградного кліща

Ціхоцька Марія

Може знищити весь врожай: як позбавитись від виноградного кліща
Виноградний кдіщ може знищити весь врожай

З настанням теплої пори року виноградарі стикаються з численними проблемами, адже окрім догляду за лозою, їм доводиться боротися з шкідниками. Одним з найнебезпечніших для винограду є павутинний (повстяний) кліщ, який може значно погіршити урожай.

Павутинні кліщі живляться соком листя винограду, проколюючи його. Це призводить до деформації та пожовтіння листя, а також до затримки росту та розвитку рослини. У серйозних випадках кліщі можуть повністю знищити врожай. Шкідники потрапляють на лозу з вітром або з дощовими краплями. Їхні колонії можуть утворюватися на старих необрізаних лозах та на бруньках. Про це пише Обозреватель.

Ознаки ураження виноградним кліщем:

  • Листя стає опуклим та має характерний червонуватий відтінок.
  • Зворотна сторона листя вкрита ворсистим нальотом.
  • Уражені ділянки листя можуть здаватися схожими на уражені мілдью, тому для діагностики рекомендується потерти ворсисту ділянку: при борошнистій росі наліт легко знімається.

Як позбутися павутинного кліща?

Існує декілька методів боротьби з виноградним кліщем:

Народні методи:

  • Настій лушпиння цибулі: Замочіть 200 г лушпиння цибулі у 10 л води на 2-3 дні. Процідіть настій та обприскайте лозу та листя.
  • Настій чорнобривців: Залийте 500 г сушених чорнобривців 10 л води та настоюйте протягом 2 діб. Додайте 50 г господарського мила та ретельно перемішайте. Обробіть уражені ділянки лози.
  • Відвар кульбаби: Залийте 500 г свіжої зелені кульбаби 10 л теплої води та настоюйте протягом 3 годин. Процідіть відвар, додайте мильний розчин та обприскайте лозу.
  • Відвар ромашки: Залийте 1 кг сухих квітів ромашки або 3 кг свіжих 10 л окропу та настоюйте 16 годин. Процідіть відвар, додайте 40 г господарського мила та обробіть лозу.

Хімічні методи:

  • Акарициди: Ці препарати є більш ефективними, ніж народні засоби, але їх слід використовувати з обережністю, дотримуючись інструкції виробника.
  • Біологічні методи: Застосування корисних комах, таких як хижі кліщі, може допомогти у боротьбі з шкідниками.

Профілактика:

  • Регулярно оглядайте лозу та листя на предмет наявності шкідників.
  • Обрізайте старі та хворі гілки.
  • Збирайте та знищуйте опале листя.
  • Не садіть лозу занадто густо.
  • Своєчасно проводьте профілактичні обробки лози.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися червоного павутинного кліща.

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Суспільство