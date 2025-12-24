Можуть нашкодити собакам та котам: які різдвяні рослини краще прибрати, якщо у вас є улюбленці

Святкові гірлянди, мерехтливі вогники, ялинка та живі рослини допомагають створити вдома справжній різдвяний настрій. У передсвяткові дні багато родин доповнюють інтер’єр квітами й декоративними композиціями, не замислюючись над тим, що деякі популярні різдвяні рослини можуть бути небезпечними для домашніх улюбленців.

Коти й собаки зазвичай із цікавістю реагують на нові предмети в оселі: вони нюхають їх, гризуть листя або граються гілками. Така поведінка здається безпечною, але іноді вона може призвести до серйозних проблем — від подразнення слизових оболонок до важких отруєнь, які потребують негайного втручання ветеринара. Особливо вразливими є коти, адже деякі рослини становлять для них загрозу навіть при мінімальному контакті. Про це пише sud.ua.

Однією з найнебезпечніших різдвяних квітів є лілії. Для котів токсичними є всі частини цієї рослини — квіти, листя, стебла, пилок і навіть вода у вазі. Достатньо, щоб тварина злизала пилок із шерсті під час вмивання, і це може спричинити гостру ниркову недостатність. У тяжких випадках наслідки бувають смертельними.

Не менш загрозливою є омела, яка часто використовується як святковий декор. Вона небезпечна як для котів, так і для собак. Потрапляння рослини в організм може викликати сильне подразнення шлунково-кишкового тракту, а іноді — порушення роботи серця чи нервової системи. Особливо токсичними вважаються американські та європейські різновиди омели, тому навіть невелика кількість з’їденої рослини є приводом терміново звернутися до ветеринара.

Падуб із характерними блискучими листками та яскравими ягодами виглядає ефектно в різдвяному інтер’єрі, але для тварин він також небезпечний. При ковтанні ця рослина може спричиняти біль у ротовій порожнині, блювання та розлади травлення. Додаткову загрозу становлять гострі краї листя, які здатні травмувати слизову оболонку рота.

Пуансетія, або "різдвяна зірка", має репутацію надзвичайно токсичної рослини, хоча насправді її дія менш агресивна. Водночас контакт із нею може викликати подразнення слизових, блювання чи діарею. Яскраве листя приваблює тварин, а молочний сік рослини здатний спричинити свербіж, почервоніння або легкий набряк при потраплянні на шкіру чи в очі.

Якщо ви помітили, що кіт або собака зацікавився святковою рослиною, важливо уважно стежити за його самопочуттям. Посилене слиновиділення, блювання, діарея, млявість, тремор, слабкість, біль у животі чи спроби терти мордочку лапами можуть свідчити про отруєння. У таких випадках зволікати не варто, а при контакті з ліліями допомога має бути негайною, адже рахунок може йти на години.

Щоб уникнути ризиків, власникам допитливих улюбленців варто заздалегідь продумати святковий декор. Безпечнішою альтернативою можуть стати штучні рослини або живі квіти, які не становлять загрози для тварин, зокрема шлюмбергера, орхідеї чи бромелії. Вони допоможуть створити атмосферу свята без шкоди для здоров’я чотирилапих членів родини.

