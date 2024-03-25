Хто насправді створив автомат Калашнікова? СРСР і тут збрехав

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Так, друзі – сьогодні буде великий і цікавий пост про те, хто насправді винайшов так званий "автомат Калашникова" – який псевдопатріоти, сталіністи, антизахідники і читачі книг про "попаданців" вважають чи не головною своєю святинею і впадають у невимовне хвилювання, коли чують альтернативні версії про його створення, відмінні від канонічної.

Автомат Калашникова став одним із символів СРСР. Його малювали в руках радянського солдата в радянських дитячих підручниках з заголовками на кшталт "На страже мира, счастья и свободы солдат Советской Армии стоит", його робили у вигляді пластмасових дитячих іграшок, а ще його десятками тисяч поставляли до різних слабкорозвинених африканських та латиноамериканських країн, сподіваючись там розпалити "повстання проти світового капіталізму". Постачали, найчастіше, натуральним обміном – в обмін на кубинський цукор і африканські в'ялені банани. Суперечки про те, хто насправді створив цей автомат – точаться досі.

Отже, в сьогоднішньому пості – розповідь про те, хто насправді створив автомат Калашникова.

Далі текст мовою оригіналу.

О чём гласит советская легенда

Для начала давайте посмотрим, о чём гласит совковая легенда, рассказывая про "лучший в мире автомат". Скажу сразу, что Михаил Калашников, который официально считается автором и изобретателем автомата, идеально подходит на роль советского "селфмейд-героя". Родился в многодетной семье – был 17-м ребёнком в семье, с детства интересовался техникой, в школе якобы увлекался техническими науками. Паровоз Михаил Калашников впервые увидел в 17 лет. Правда, семья Калашникова в 1930-м была раскулачена и сослана в Томскую область – но об этом советские биографы не упоминали, рассказывая лишь о "крестьянском самоучке, новом Кулибине".

До войны Калашников уже работал в сфере создания оружия, оставаясь по сути самоучкой — профессионального инженерного образования у него не было. В этот период Калашников создаёт пистолет-пулемёт неудачной конструкции, и техническое заключение специалистов не рекомендовало принимать этот ПП на вооружение, завершив экспертизу словами "в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет".

Далее биографы Калашникова сообщают следующее — с 1942 года Михаил Калашников работал на Центральном научно-исследовательском полигоне, где в 1944 году создал образец самозарядного карабина — который тоже не вошёл в серийное производство. И вдруг уже в 1947 году Калашников создаёт свой знаменитый автомат — да не просто автомат, а лучший на тот момент автомат в мире, который моментально принимается на вооружение. О том, что на самом деле происходило в тот период на Ижевском машиностроительном заводе — советская легенда скромно умалчивает, хотя во всей истории с "автоматом Калашникова" это самое интересное.

Что происходило на Ижевском заводе

А теперь давайте посмотрим, что на самом деле происходило в Ижевске в тот момент, когда была выпущена серийная модель "автомата Калашникова" – а точнее, за два года до этого. Любая промышленная разработка тех лет (по сложности сопоставимая с автоматом) с нуля до завершённого промышленного образца разрабатывалась примерно от года до трёх – за это время можно было разработать концепцию, сделать чертежи, изготовить прототипы отдельных узлов и всего изделия, провести испытания и наконец представить законченный образец. Это значит, что для того, чтобы понять, кто и как создал автомат Калашникова – нужно смотреть на период 1945-47 года.

Что же происходило в этот период? В Ижевск мы ещё вернёмся, а пока перенесёмся в небольшой германский город Зуль. В 1945 году нацистская Германия капитулирует, город сперва попадает в зону американской оккупации под началом генерала Паттона, но в июле того же года по условиям Ялтинского соглашения переходит к СССР, и в 1946 году в СССР вывозится часть оборудования и документации с местного оружейного завода фирмы "Хенель" — вероятнее всего, было вывезено всё, что касалось производства немецкой штурмовой винтовки "StG-44".

Помимо, собственно, оборудования — в СССР доставляются также и немецкие специалисты-оружейники во главе с Хуго Шмайссером, где и начинают свою работу. В СССР был вывезен не только Шмайссер (собственно, он и был автором немецкой штурмовой винтовки StG-44), но и группа его коллег — то, что в СССР назвывалось "конструкторское бюро". На фото — коллеги Шмайссера с супругами в Ижевске, фото 1951 года.

В лучших традициях совка все работы немцев (бывших нацистов) в СССР были засекречены — для их проживания в Ижевске был отселён целый большой дом (вызвав немалое возмущение общественности), и проживали они фактически в полузакрытом режиме, не имея никаких контактов с местным населением. Вот этот дом по адресу ул. Красная, 133 — именно в нём с 1946 по 1952 год проживали немецкие оружейники.

Разумеется, все работы были строго засекречены — и даже сейчас, если вы захотите что-то об этом узнать в подробностях, никто вам ничего не покажет — в современной России (в которой идёт ползучая сталинизация) засекречены все архивы, чтобы люди не знали правду о совке. Есть только отдельные копии, сделанные энтузиастами. Вот, например, "Общая характеристика иностраннх специалистов" — краткий рассказ о немцах, что работали на Ижевском заводе. Описан период работ с 1946 по 1948 год, названный "спец. заданием Технического Управления". Вероятнее всего, это и была та самая "разработка автомата Калашникова".

Так кто на самом деле создал автомат Калашникова?

Итак, сопоставим факты. В 1945-46 году в СССР из германского оружейного завода в городе Зуле вывозится немецкое оборудование, на котором производилась знаменитая штурмовая винтовка StG-44 и вывозится группа немецких специалистов — которые (и люди, и оборудование) оседают в Ижевске. После этого через 1-2 года у СССР вдруг появляется лучший (на то время) в мире автомат, создателем которого "назначают" Михаила Калашникова — чья биография и даже фамилия идеально подходят для такого случая.

Пока что невозможно точно установить, какую именно роль сыграл Михаил Калашников в создании автомата — большая часть архивов засекречена. Но всё выглядит так, что автомат был создан если не полностью, то с большим участием немецких специалистов (под руководством Шмайссера) и на немецком оборудовании, а Калашников был назначен, как сейчас говорят, "лицом бренда".

Такие дела.