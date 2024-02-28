Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Як правильно і коли сіяти чорнобривці

Чорнобривці – це не просто красиві квіти, але й справжні захисники вашого городу. Їх аромат не лише тішить око, але й відлякує гризунів. Тому чорнобривці просто must-have на кожній клумбі!

Це невибагливі, красиві та корисні квіти, які неодмінно прикрасять вашу клумбу. Спробуйте посадити їх у себе на дачі – і ви не пошкодуєте, пише ТСН.

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Як же правильно садити та доглядати за цими невибагливими квітами?

Коли сіяти чорнобривці?

У відкритий ґрунт найкраще сіяти насіння в кінці березня - на початку квітня, коли ґрунт вже прогріється.

Якщо у вашому регіоні часті заморозки, можна посіяти чорнобривці на розсаду на початку березня, а потім пересадити у відкритий ґрунт у квітні.

Як садити чорнобривці?

Вибирайте для квітів сонячне місце без застою води.

Зробіть борозни глибиною 4-5 см, з відстанню між рядками 30-40 см.

Посійте насіння, трохи присипте землею і полийте.

Коли сходи зійдуть, проріжте їх, щоб між рослинами було не менше 10 см.

Догляд за чорнобривцями:

Ці квіти не потребують багато догляду.

Регулярно поливайте їх, особливо в посушливу погоду.

Для кращого цвітіння можна підживити чорнобривці 1-2 рази за сезон.

Видаляйте зів'ялі квіти, щоб стимулювати появу нових.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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