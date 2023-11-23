Як варити квасолю, щоб вона вийшла м'якою та ніжною

Як правильно варити квасолю швидко - скільки часу треба варити квасолю

Варена квасоля може бути як самостійною стравою, закускою або доповненням до іншої, зокрема м'ясної. У будь-якому разі вона корисна, поживна та смачна.

Бобові не завжди виходять м'якими та ніжними. Звичайно, треба її замочувати, але й варто дотримуватися певних рекомендацій під час варіння продукту.

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1. Правильна каструля. Пам'ятайте, що бобові збільшують у розмірах під час варіння. Тому вам не підійде маленького розміру каструля, а тільки велика. Також вам треба каструля з правильного матеріалу, наприклад, нержавіючої сталі, та товстим дном.

2. Олія. Одразу після того, як закипить вода, треба налити у каструлю олію. Ця хитрість зробить так, що утворюватиметься менше піни, а квасоля не прилипатиме до дна посуду. Але не треба використовувати багато олії не треба.

3. Термін варіння квасолі. Немає "правильного" часу, оскільки різні різновиди квасолі готуються по-різному. Вам знадобиться від 30 хвилин до 2 годин. Тому краще періодично перевіряти стан: зварена квасоля має легко роздавлюватися виделкою. Вона не має бути кашоподібною, а ось м'якою – так.

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