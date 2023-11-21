Їх легко знайти на прилавках: Дієтологи назвали 3 фрукта, які зміцнюють імунітет перед зимою

З дитинства нам відомо, що фрукти – це не лише смачна, але й корисна їжа, яка допомагає тримати імунітет на високому рівні, і це нерушима істина в головах багатьох людей.

Проте, давайте поговоримо про три найкорисніші фрукти, які можуть допомогти вам забути про хвороби. Про ці фрукти розповіли експерти з сайту storinka.com.

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Яблука складаються на 80% з води, а решта 20% — це корисні речовини. Особливість яблук у вмісті пектину – полісахариду, який ефективно виводить токсини з організму. Якщо в першій половині дня споживати хоча б два яблука, це сприяє виведенню токсинів. Однак у другій половині дня варто утриматися від споживання яблук, оскільки вони можуть подразнювати мікрофлору та стати потенційно шкідливими. Слід зауважити, що червоні яблука можуть викликати алергічні реакції.

Ківі відзначається вмістом мінімальної кількості цукру, що робить його корисним для вагітних та осіб з цукровим діабетом. Фрукт також відомий своєю здатністю виводити солі з організму та антитоксичним ефектом. М'якоть ківі містить органічні кислоти, тому рекомендується уникати вживання його натще, оскільки це може викликати подразнення стінок шлунка, кишечника та слизової оболонки рота.

Регулярне споживання груш допомагає знизити ризик розвитку цукрового діабету другого типу та підвищує рівень імунітету. Груші містять велику кількість фруктози, але при цьому не містять цукрози. Цей фрукт тонізує, поліпшує венозний відтік та багатий вітамінами. Як результат, груші стають важливою складовою здорового харчування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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