"Говядіна" – точно про їжу?: Як українською називається м'ясо худоби

Мовні експерти висвітлили, як використовувати в українській мові терміни для позначення м'яса великої рогатої худоби, уникаючи суржику та використовуючи більш літературні варіанти.

Мовознавці радять уникати слова "говядина" яке вони вважають суржиком, пише УНІАН. Натомість використання запропонованих відповідників може надати вашій мові точність і літературність.

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Яловичина (наголос на першому складі): цей варіант визнаний мовознавцями як коректний та літературний. Воловина (наголос на другому складі): ще один елегантний вираз, який можна використовувати в розмовній та писемній мові. Телятина: для позначення м'яса молодої великої рогатої худоби.

Щоб дати конкретні приклади, можна звернутися до української художньої літератури:

"Подають на стіл борщ, а за ним яловичину, щедро полите смачним соусом та приправленим зі свіжими травами" (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 68).

"На другий стравою є капуста й воловина, яку подають після смачного супу" (Іван Франко, X, 1954, 153).

За допомогою цих термінів можна точно та красномовно описати різноманітні страви з м'яса великої рогатої худоби, відзначаючи їхню смакову та культурну цінність.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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