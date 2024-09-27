Глянець та 'макіяж без макіяжу': як нафарбуватись восени, щоб бути зіркою

Індустрія краси та моди динамічно розвивається, постійно пропонуючи нові тенденції. З настанням осені сформувалися актуальні тренди в макіяжі, про які розповів ресурс Who What Wear.

Природність

Один з провідних трендів сезону – макіяж, що імітує його відсутність. Акцент робиться на використанні рідких та кремових засобів, які ненав'язливо підкреслюють природну красу шкіри, надаючи їй здорового сяйва. Мета – створити ефект натуральності, коли важко визначити наявність косметики.

Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024 Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024

Блискучі уста

Блиск для губ залишається популярним і цієї осені. Прозорі або ніжно-рожеві відтінки освіжають образ, роблячи його одночасно простим і ефектним. Глянцеві губи гармонійно доповнюють будь-який макіяж, додаючи йому легкості.

Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024 Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024

Акцент на рум'яна

Цієї осені рум'яна стають ключовим елементом макіяжу. Їх наносять не тільки на щоки, але й на ніс, скроні та навіть губи, створюючи ефект природного рум'янцю від прохолоди.

Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024 Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024

Сяючий вигляд

Для створення ефекту відпочилої шкіри використовується мерехтливий макіяж. Інтенсивний хайлайтер, нанесений протягом усіх етапів макіяжу, створює ілюзію природного внутрішнього сяйва.

Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024 Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024

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Червоні губи

Червона помада знову в тренді, особливо актуальні синьо-червоні відтінки, які підкреслюють осінній настрій.

Рожевий монохром

Рожеві тони завжди популярні, але цієї осені вони особливо актуальні. Насичені ягідні відтінки чудово виглядають на очах, щоках і губах, створюючи гармонійний та романтичний образ.

Яскраві тіні

Ультрапігментовані тіні стають відмінним вибором для холодних осінніх днів. Насичені кольори додають яскравості образу і підкреслюють індивідуальність.

Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024 Instagram. Джерело: Трендовий макіяж осені-2024

Диско-стиль

Очі, прикрашені мерехтливими яскравими відтінками, знову на піку популярності. Багатошарове нанесення тіней створює ретро-гламурний вигляд, додаючи нотку вечірнього шику до повсякденного образу. Такий макіяж ідеально підходить для креативних особистостей, готових експериментувати зі стилем.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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