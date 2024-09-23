Для справжніх сміливиць: як самостійно зробити весільний макіяж

Хоча багато наречених звертаються до професійних візажистів для створення святкового образу, результат не завжди відповідає очікуванням. Щоб уникнути розчарувань в останній момент, можна розглянути чудову альтернативу – створити ідеальний макіяж самостійно, попередньо потренувавшись. Про це пише brides.com.

Це також ефективний спосіб заощадити кошти – вам не доведеться оплачувати послуги фахівця, узгоджувати графік або витрачати час на дорогу до салону. Таким чином, у вас з'явиться більше можливостей зосередитися на інших важливих аспектах підготовки до весілля. Фахівці надали універсальні рекомендації, які допоможуть створити бездоганний весільний макіяж в домашніх умовах.

Рекомендації щодо весільного макіяжу

На відміну від щоденного макіяжу, який можна легко підкоригувати протягом дня, весільний мейк-ап повинен залишатися незмінним під час церемонії, фотосесії та святкування. Тому важливо заздалегідь подбати про якісні та стійкі косметичні засоби.

Інтернет пропонує безліч варіантів святкових образів – вам лише потрібно вибрати той, який найкраще підходить вашій зовнішності.

Рейна Кім, професійний візажист і перукар, рекомендує шукати варіанти макіяжу, орієнтуючись на схожість типів обличчя. Наприклад, спробуйте визначити, на кого з відомих особистостей ви найбільше схожі, і перегляньте всі образи, які могли б вам підійти.

"Сліпе слідування трендам макіяжу, які не відповідають вашому типу обличчя, може призвести до невдалого результату", – застерігає Кім. Вона також радить не копіювати образ, який ви бачите в мережі, лише тому, що він зараз популярний.

Розгляньте, які кольори найкраще підкреслять ваш тон шкіри. Пошук правильного відтінку має вирішальне значення. Ви навіть можете експериментувати з поєднанням різних тонів для створення ідеального балансу.

При виборі косметики краще віддавати перевагу перевіреним формулам, оскільки експерименти з новими брендами можуть викликати алергічну реакцію. Рекомендується придбати засоби за кілька тижнів до весілля та оцінити їх вплив на шкіру.

Ось перелік необхідних продуктів для створення весільного макіяжу:

база під макіяж;

коректор;

рум'яна;

засіб для контурингу;

хайлайтер;

пудра;

тональний крем;

тіні для повік;

туш для вій;

штучні вії та клей;

підводка для очей;

помада або блиск;

контурний олівець для губ;

фіксуючий спрей;

набір пензликів.

Ключовим моментом є підготовка шкіри. Рекомендується заздалегідь відвідати дерматолога або косметолога для проведення передвесільної процедури. Сяюча, здорова шкіра стане ідеальною основою для макіяжу.

І хоча може виникнути бажання отримати природну засмагу перед весіллям, важливо дотримуватися правил захисту від сонця. Тривалий вплив ультрафіолету може призвести до опіків, нерівномірної пігментації та сухості шкіри.

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Покрокова інструкція

У день весілля почніть з підготовки шкіри. Нанесіть легкий зволожуючий крем для надання сяйва. Не забудьте про базу під макіяж.

Використовуйте основні засоби. На відміну від звичайного макіяжу, варто обрати стійку основу, яка не розтікатиметься і не забиватиметься у дрібні зморшки. Після нанесення основи додайте рум'яна, коректор або засіб для контурингу.

Ретельно розтушуйте засоби для вирівнювання тону. Це допоможе уникнути різких ліній та створити бездоганну основу.

Зафіксуйте макіяж пудрою – вона збереже ваш образ природним і свіжим протягом дня.

Подовжені вії підкреслять ваші очі. Можна додати накладні пучки для більшої виразності. Нанесіть тіні, підводку та туш. Не забудьте про оформлення брів.

Залежно від ваших уподобань, використовуйте помаду або блиск для губ. Контурний олівець допоможе зафіксувати помаду на довший час.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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