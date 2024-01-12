Блогер пояснив, як українською було 'глухое место', 'застой' и 'слякоть': Які слова ліквідував Союз

Чимало українських слів були примусово викреслені з обігу радянською владою. У 30-х роках минулого століття росіяни викорінювали все українське.

Зникло багато самобутніх та колоритних слів. Про це розповів відомий блогер Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, радянська влада хотіла максимально наблизити українську мову до російської. Через це "дармовис" став "брелком", а "руйновище" перетворилося на "розвалюху".

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На "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть".

"Безрух" став "застоєм". А "закутень" став "глухим місцем", як у російській мові "глухое место".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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