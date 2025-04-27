Варто звернути уваги: топ автомобілів, як служитимуть роками

При належному догляді ці авто можуть без проблем служити власнику два десятиліття або навіть більше. Вони не потребують дуже ретельного догляду та дорогого ремонту.

Якщо ви шукаєте не дуже дороге, але якісне авто - цей рейтинг для вас. Про це пише видання Auto Motor und Sport

Audi A6 C7 (2011–2018)

Незважаючи на окремі зауваження до трансмісії, версії з дизельним V6 (313 к.с.) у парі з 8-ступеневим "автоматом" Tiptronic вирізняються надійністю та довгим строком служби.

BMW 2-Series Active Tourer F45 (2014–2021)

У ранніх версіях до 2016 року траплялися проблеми з проміжним підшипником колінвала в трициліндрових моторах. Проте після доопрацювання конструкції модель стала значно надійнішою.

BMW 5-Series F10 (2010–2017)

Особливо надійні дизельні версії 530d з автоматичною трансмісією. Варто лише уникати перших версій з 4-циліндровими двигунами через ризики, пов’язані з ланцюгом ГРМ.

Fiat 500 (з 2007 року)

Компактний і невибагливий у догляді міський автомобіль. При своєчасній заміні ременя ГРМ та регулярному ТО може служити роками без серйозних поломок.

Ford S-MAX / Galaxy (2 покоління, з 2015 року)

Просторі та зручні для подорожей моделі, які при відповідному обслуговуванні можуть довго залишатися на ходу. Найчастіше зношуються елементи шасі та гальм.

Honda Accord 8-го покоління (2008–2015)

Модель із відмінною репутацією — якісна збірка, надійна конструкція, добротні матеріали та довговічне шасі роблять Accord справжнім довгожителем.

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Honda CR-V 4-го покоління (2012–2018)

Надійний кросовер, який з роками практично не втрачає вигляду. Повільне старіння салону говорить про якісне виконання та довговічність.

Hyundai i40 (2011–2019)

Автомобіль, створений спеціально для європейського ринку. Відзначається хорошим рівнем якості й надійності, що підтверджується п’ятирічною гарантією виробника.

Mazda6 GJ/GL (з 2012 року)

Модель вдало поєднує елегантний дизайн та довговічну механіку. Якісні матеріали та вдале інженерне рішення забезпечують надійність на роки.

Mercedes-Benz G-Class W463 (1979–2018)

Класичний "Гелік" хоч і вимагає регулярного догляду, однак є синонімом витривалості. При належному обслуговуванні ця модель здатна прослужити не одне десятиліття.

Нагадаємо, раніше патрульний розповів, яких водіїв найчастіше зупиняє поліція в Україні.

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