Рецепт святкового м'ясного рулету
До Великодня підготувала для вас рецепт традиційного м‘ясного рулету. Смачних та затишних вам свят!
Вам знадобиться:
- 2,5-3 кг свинячої грудинки
- 1 головка часнику
- червоний перець чилі (сушений)
- 4 ст. л. олії соняшникової рафінованої
- сіль
- чорний мелений перець
Вибираємо на ринку прямокутний шматок свинячої грудинки з чистою шкірою. Промиваємо, просушуємо, розрізаємо вздовж, не розрізаючи остаточно (як книжку).
Ту частину, яка без шкіри, накриваємо харчовою плівкою і добре відбиваємо молотком.
Добре солимо з усіх боків.
Змішуємо вичавлений часник, перець чилі, чорний мелений перець і олію. Змащуємо м’ясо з усіх боків, крім шкіри. Загортаємо в рулет.
Обв’язуємо його кулінарним джгутом. Обертаємо пергаментом, потім у фольгу і залишаємо маринуватися в холодильнику 10-12 годин.
Випікаємо при 180 градусах – 3 години.
Потім знімаємо пергамент із фольгою і запікаємо при 220 градусах - 25-30 хвилин. Якщо менший шматочок, то зменшуємо кількість часу на випікання.
Він дуже смачний як і у гарячому, так і у холодному вигляді.