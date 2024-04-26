Фарбую яйця на Великдень: рецепт мармурових

Кожного року тестую новий спосіб для вас і для себе. Результат мені дуже сподобався. Але треба завчасно підготувати лушпиння з цибулі: червоної, білої та звичайної. Все майже так само, як робили наші бабусі, але трохи цікавіше.

Що потрібно?

-цибуля 3-ох кольорів

-яйця білого кольору

-блакитний барвник

-1-2 ложки оцту

-трішки олії

-та колготки

з цибулі знімаю лушпиння, насправді його дуже багато й не потрібно ))

дрібненько січу ножицями, до дійсно дуже дрібних шматочків - це займе трішки часу!

змочую яйця у простій воді, викачую їх у різнокольоровому нарізаному лушпинні, акуратно загортаю у нарізані колготки, і занурюю у гарячу воду.

до води додав блакитного барвника - на десяток яєць 1.5 столової ложки оцту, він необхідний для фіксації окраски

варю буквально 5-6 хвилин і залишаю у гарячій воді ще хвилин на 20!

виймаю яйця, зачищаю і змащую олією, щоб були красиві і блискучі, я робив це пару разів, бо трішки всотувалось олія.

Мені результат дуже подобається!