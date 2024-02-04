Ідеально на сніданок: швидкий рецепт американських панкейків

Панкейки - це не просто американська класика, це справжня насолода для всієї сім'ї. Їх пухка текстура та ніжний смак роблять сніданок або бранч незабутніми. Вони чудово смакують з різними топінгами – як солодкими так і солоними.

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Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне - 160 г

Цукор - 40 г

Розпушувач - 8 г

Сіль - 8 г

Яйце куряче - 1 шт.

Молоко 2,5% - 200 г

Олія соняшникова - 30 г

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Приготування:

У великій мисці змішайте борошно,цукор, розпушувач і сіль. Зробіть у центрі заглиблення і влийте молоко, яйце та олію. Змішайте до однорідної маси. Дайте тісту відпочити 15-30 хвилин. Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, злегка змастіть її олією. Вилийте на сковороду ¼ склянки тіста для одного млинця. Переверніть млинець, коли на його поверхні з'являться бульбашки. Смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків. Подавайте гарячими.

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