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Ідеально на сніданок: швидкий рецепт американських панкейків

Ціхоцька Марія

Ідеально на сніданок: швидкий рецепт американських панкейків

Панкейки - це не просто американська класика, це справжня насолода для всієї сім'ї. Їх пухка текстура та ніжний смак роблять сніданок або бранч незабутніми. Вони чудово смакують з різними топінгами – як солодкими так і солоними.

Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне - 160 г
  • Цукор - 40 г
  • Розпушувач - 8 г
  • Сіль - 8 г
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Молоко 2,5% - 200 г
  • Олія соняшникова - 30 г

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Приготування:

  1. У великій мисці змішайте борошно,цукор, розпушувач і сіль.
  2. Зробіть у центрі заглиблення і влийте молоко, яйце та олію. Змішайте до однорідної маси. Дайте тісту відпочити 15-30 хвилин.
  3. Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, злегка змастіть її олією.
  4. Вилийте на сковороду ¼ склянки тіста для одного млинця. Переверніть млинець, коли на його поверхні з'являться бульбашки.
  5. Смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків. Подавайте гарячими.

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