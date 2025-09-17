Жульєн із куркою та грибами
Насправді я б сказав, що це радше гратен, адже "жульєн" - це вид нарізки соломкою.
Але страва справді дуже смачна і родом із дитинства.
До рецепту:
3 шт. великі курячі стегна
500 г печериць
200 г вершків 30%
150 г молока
30 г борошна
15 г масла + 15 г олії
Сіль, чорний та духмяний перець, мускатний горіх
1 ст. л. сушених лісових грибів
Готувати легко і страву можна подати як індивідуальному посуді так і у великому.
Печериці та цибулю дрібно нарізаю. На розігріту пательню з олією спочатку кидаю цибулю й обсмажую до готовності, потім додаю гриби. Не дуже засмажую.
Стегна очищаю від шкірки та кісточок і нарізаю крупно. Обсмажую окремо.
Змішую курку та гриби, додаю молоко й вершки, спеції та соус ру (борошно, просмажене з маслом і олією). Так соус матиме кращий смак і консистенцію.
Перекладаю в ємність для запікання, засипаю твердим улюбленим сиром. Запікаю при 200–220 °C до рум’яної скоринки - і готово.
Курку можна брати відварну або запечену - ту, що залишилася з учорашньої страви.
Сири можна міксувати за бажанням на свій смак. Так само й гриби - можна додавати гливи або свіжі лісові!
Смачного! Зберігайте рецепт, щоб не загубити!