Тварини, що не мають вух: топ-5 фактів про тюленів

Тюлені – це неймовірні морські ссавці, що заворожують своєю грацією та неповторністю. Їхня природа вражає різноманітністю та унікальними особливостями, які роблять їх одними з найцікавіших мешканців океанів. UAportal підготував топ-5 фактів про них.

Унікальні звички сну

Тюлені здатні спати як на суші, коли вигодовують своїх дитинчат або шукають тепла, так і у воді. Перебуваючи у воді, вони занурюють своє тіло повністю, за винятком морди.

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Дивовижна здатність затримувати дихання

Вражає те, що різні види тюленів демонструють різноманітні способи пірнання. Наприклад, морські котики можуть залишатися під водою до 30 хвилин, тоді як морські слони можуть затримувати дихання на 2 години. Вчені встановили, що тюлені та інші морські ссавці мають здатність запасати велику кількість кисню у своїх м'язах, не перешкоджаючи руху.

Різноманітність тюленів та їхні назви

Тюленів і морських левів відносять до групи морських ссавців, відомих як "ластоногі". В даний час існує 33 різних види тюленів. Південний морський слон є найбільшим, а кільчаста нерпа – найменшою серед своїх побратимів.

Невидимі вуха

Незважаючи на те, що у безвухих тюленів, таких як морж і леопардовий тюлень, на перший погляд здається, що вони не мають зовнішніх вух, насправді вони заховані під поверхнею шкіри. Єдине, що відсутнє – це видиме зовнішнє вухо.

"Морські собаки"

Не маючи жодного відношення до справжніх собак, тюлені мають схожість у певних аспектах. Вони відомі своєю допитливістю, грайливістю та доброзичливістю.

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