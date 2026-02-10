Вареники з вишнею як у бабусі
Є страви, які повертають у дитинство з першого шматочка. Ці вареники саме такі.
Для тіста:
• Молоко — 250 мл
• Олія — 1 ст. л.
• Яйце — 1 шт
• Борошно — 450–500 г
• Сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
• Заморожена вишня
• Цукор — за смаком
• Кисломолочний сир — 200 г
• Цукрова пудра — 2 ст. л.
Для соусу:
• Вишневий сік — 300 мл
• Цукор — за смаком
• Крохмаль — 1 ст. л.
• Ванільний екстракт — 5 г
• Вода — 40 мл
Спосіб приготування:
1. У чашу комбайна влийте молоко, олію, додайте яйце та сіль. Поступово всипайте борошно й замісіть еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою й дайте відпочити 30 хвилин.
2. Робочу поверхню присипте борошном і розкачайте тісто.
3. За допомогою склянки виріжте кружечки.
4. Кисломолочний сир змішайте з цукровою пудрою до однорідності.
5. На кожен кружечок викладіть спочатку сирну масу, потім вишню і трохи цукру. Заліпіть вареники.
6. Варіть у підсоленій воді до моменту, коли вони спливуть на поверхню.
7. Для соусу: у сотейник вилийте вишневий сік, додайте цукор і доведіть до кипіння. Крохмаль розведіть у воді й тонкою цівкою влийте в сік, постійно помішуючи — соус швидко загусне.
8. Подавайте вареники з соусом і сметаною. За бажанням — додайте м’яту.