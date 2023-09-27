Три знаки зодіаку знову відкриють для себе справжню радість: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп спеціально для Овнів, Тельців та Козерогів на жовтень. Дізнайтеся, як ці знаки зодіаку можуть розбудити свою внутрішню дитину, відкривши давно забуті хобі та пристрасті.

Овен

З природним ентузіазмом і авантюрним духом Овни знайдуть радість у повторному відкритті діяльності, яка колись приносила їм щастя в дитинстві. Це може бути як гра на музичному інструменті або малювання пензликом, так і заняття спортом на свіжому повітрі.

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Телець

Тільці глибоко цінують мистецтво та природу, тому такі заняття як садівництво, кулінарія або навіть творчість стануть для них ідеальним способом відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною та набути нового почуття радості та самореалізації.

Козеріг

Козероги, відомі своєю дисциплінованістю та амбітністю, могли втратити зв'язок зі своїми захопленнями через зосередженість на кар'єрі та обов'язках.

Займаючись спортом, творчістю або досліджуючи свою любов до природи, люди цього знака знайдуть почуття рівноваги та омолодження, відновивши зв'язок зі своїми дитячими пристрастями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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