Тоненькі млинці, які завжди вдаються: мій робочий рецепт

Вам потрібно:

200 г молока

200 г звичайного борошна

35 г цукру

2 яйця

дрібка солі

325 г гарячого молока

30 г олії

30 г масла

Готуємо:

Змішую вінчиком у ємності борошно, молоко, цукор, сіль та яйця🥚 Консистенція тіста стає, як сметана - однорідна шовковиста і без грудочок! Борошно бажано просіяти.

Окремо доводжу другу частину молока майже до кипіння і одразу наливаю тоненькою цівкою у тісто, продовжуючи мішати вінчиком. Вийде гарне шовковисте і вже рідке тісто.

І ось коли все готово, додаю розтоплене масло з олією і легенько перемішую. Інтенсивно не треба, нехай буде жир трішки на поверхні тіста.

І ось тепер на добре розігріту пательню досить швидко виливаю ополоник тіста і розподіляю тоненьким шаром по всій поверхні.

Як тісто схопиться - обережно піднімаю край і перегортаю, або руками, або за допомогою лопатки. Тільки обережно, бо тісто дуже ніжне!

І ось гарний млинець з тоненьким, не сухим, не ламким краєчком.

Їсти можна як з солодкими так і з солоними начинками.

А вже скоро поділюся з вами і рецептом моїх улюблених креп сюзетт. Чекайте. Обнімаю 🫂