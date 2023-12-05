На якому поверсі краще проживати: плюси і мінуси кожного

Купуючи або винаймаючи квартиру, більшість людей з різних причин намагаються уникати проживання на першому поверсі. UAportal розглядає переваги та недоліки проживання на різних поверхах, враховуючи унікальні аспекти кожного з них.

Перший поверх:

Життя на першому поверсі має свої недоліки. Наявність вологого і прохолодного підвалу безпосередньо під ногами мешканців може призвести до появи плісняви. Крім того, у нещасних випадках прориву каналізації неприємний запах проникає на перший поверх.

Однак, існують і певні переваги, такі як зручність уникнення довгого підйому, щоб дістатися до квартири. Крім того, у багатоповерхівках мешканці першого поверху звільняються від витрат на ліфт. Також, на відміну від верхніх поверхів, на першому поверсі зазвичай не буває перебоїв з водопостачанням.

Середні поверхи:

Коли справа доходить до комфорту та вподобань, серед приватних осіб часто популярним є вибір житла на третьому або четвертому поверхах. Цей варіант середнього поверху користується популярністю з кількох причин. По-перше, мешканці менше турбуються про розбиті вікна чи неприємні запахи з підвальних каналізаційних труб. По-друге, якщо протікає дах, середні поверхи залишаються неушкодженими.

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Недовгий підйом до квартири також є бонусом, оскільки для того, щоб дістатися до неї, потрібно докласти мінімум зусиль. Навіть у разі поломки ліфта повернення додому не становить особливих проблем.

Верхні поверхи:

У разі несправності ліфта піднятися на верхні поверхи стає дуже проблематично. Протікання даху є ще однією незручністю, оскільки може призвести до пошкодження стелі та сприяти утворенню плісняви.

Крім того, квартири на верхніх поверхах, особливо ті, що розташовані в кутах, як правило, мають нижчу температуру, що спричиняє дискомфорт у зимові місяці. Таке холодне середовище часто призводить до розтріскування шпалер у кутових кімнатах. Важливо враховувати ці фактори, розглядаючи останній поверх як варіант житла.

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