Кабачкові оладки по-новому: виходять ну дуже смачні
У сезон, коли маємо багато молодих і смачних овочів, ці оладки порадували мене своєю свіжістю та ароматом. Думаю, вони підійдуть і на сніданок, і на будь-який прийом їжі!
Для оладок:
2 молодих кабачки
1/3 молодої фіолетової капусти
Пучок зелені - кріп та петрушка
1 велика червона цибулина
2 качани кукурудзи
3 середні яйця
5-6 ст ложок борошна
Сіль, перець
Кабачки нарізаю практично жульєном - товстішою соломкою
Капусту шинкую
Зелень січу
З кукурудзи зрізаю солодкі зернята
Салатну цибулину ріжу пір’ячком.
Усе змішую, додаю яйця, перемішую, підсипаю борошно, сіль і перець за бажанням. З борошном не переборщуйте - смачніше, коли оладок більш овочевий!
На гарячу пательню кладу оладок, роблю його не надто товстим, але й не занадто тонким, щоб усе трималося докупи.
Обсмажую на середньому вогні з обох боків по кілька хвилин. Можна перевертати декілька разів, щоб яйце просмажилося, а овочі при цьому залишалися трохи хрусткими.
Вийшло ну дуууже смачно.