Кабачкові оладки по-новому: виходять ну дуже смачні

У сезон, коли маємо багато молодих і смачних овочів, ці оладки порадували мене своєю свіжістю та ароматом. Думаю, вони підійдуть і на сніданок, і на будь-який прийом їжі!

Для оладок:

2 молодих кабачки

1/3 молодої фіолетової капусти

Пучок зелені - кріп та петрушка

1 велика червона цибулина

2 качани кукурудзи

3 середні яйця

5-6 ст ложок борошна

Сіль, перець

Кабачки нарізаю практично жульєном - товстішою соломкою

Капусту шинкую

Зелень січу

З кукурудзи зрізаю солодкі зернята

Салатну цибулину ріжу пір’ячком.

Усе змішую, додаю яйця, перемішую, підсипаю борошно, сіль і перець за бажанням. З борошном не переборщуйте - смачніше, коли оладок більш овочевий!

На гарячу пательню кладу оладок, роблю його не надто товстим, але й не занадто тонким, щоб усе трималося докупи.

Обсмажую на середньому вогні з обох боків по кілька хвилин. Можна перевертати декілька разів, щоб яйце просмажилося, а овочі при цьому залишалися трохи хрусткими.

Вийшло ну дуууже смачно.