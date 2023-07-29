Ці знаки зодіаку не повинні бути разом: на них чекають нескінченні скандали

Час народження людини програмує її долю, впливаючи на всі сфери життя. За словами астрологів, щоб уникнути розчарувань у коханні, потрібно правильно обрати партнера. Перевірте, які знаки зодіаку ніколи не повинні бути разом!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни енергійні, імпульсивні та вольові. Вони не можуть побудувати стосунки з чутливими Рибами та Раками, оскільки ті потребують емоційної стабільності, а Овни схильні діяти імпульсивно.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці практичні, стабільні та цінують безпеку. Вони не повинні бути з Левами, яким потрібно багато уваги та похвали. Уродженцям знаку, які люблять контролювати стосунки, може бути важко пристосуватися до потреб Левів у незалежності.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки товариські та допитливі. Їх не слід будувати стосунки зі Скорпіонами, вимогливими, загадковими та з глибокими емоціями. Близнюки можуть почуватися пригніченими інтенсивністю емоцій Скорпіона

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви впевнені у собі, експресивні та люблять бути у центрі уваги. Їм не варто бути разом із Козерогами, які замкнуті, організовані та цінують традиції. Вогняна енергія Левів може бути надто інтенсивною для холоднокровних та розважливих Козерогів, а Козероги можуть почуватися пригніченими у присутності егоїстичних Левів.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви практичні, ґрунтовні та люблять порядок. Їм не слід зв'язуватися з Рибами, які емоційні та схильні до роздумів. Також Стрілець може бути проблемним партнером для Діви, тому що Стрільці вільні, незалежні і їм важко виправдати очікування Діви.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези гармонійні, товариські та врівноважені. Їм не слід бути разом зі Скорпіонами, вимогливими та емоційно напруженими. Скорпіонам може бути важко задовольнити потреби у увазі та захопленні, яких очікують Терези, а також пристосуватися до їхньої схильності уникати конфліктів.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада):

Скорпіони пристрасні, загадкові і мають глибокі емоції. Їм не варто бути разом із Близнюками, які товариські, легкі та допитливі. Близнюки можуть почуватися пригніченими емоційною глибиною Скорпіона та його потребою у близькості, яка часто перевищує можливості Близнюків.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці незалежні, шукають пригод та свободи. Їм не слід бути разом із Дівами, які практичні, точні та люблять порядок. Стрілець може відчуватись у пастці через поведінку Діви, яка зосереджена на деталях та планах, що обмежує свободу.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги стримані, організовані та цінують традиції. Їм не варто бути разом із Левами, які експресивні, сповнені енергії та жадають уваги. Козероги можуть почуватися пригніченими потребою Левів в енергії та увазі. Крім того, Козероги віддають перевагу плануванню і передбачуваності, а Леви живуть одним днем.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії незалежні, оригінальні та люблять свободу. Їм не слід зв'язуватися з Раками, які чутливі та прив'язані до будинку. Рак може почуватися невпевнено і заздрити потребі Водолія в незалежності. Ракам потрібен партнер, який завжди буде емоційно доступний, а Водолію потрібен простір та незалежність.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби чутливі, інтуїтивні та мрійливі. Їм не варто бути разом з Овнами, які сповнені енергії та імпульсивні. Крім того, Рибам може бути важко наздогнати за пристрастю та швидкістю дій Овна.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.