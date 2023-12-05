Для чого класти колготки у морозилку: дивний, але дієвий лайфхак

Колготки – це модний і практичний аксесуар, який можна носити в будь-який сезон. Однак вони часто бувають досить ніжними та швидко рвуться, інколи навіть після першого вдягання.

Фахівці видання Santeplusmag пишуть, що прості способи допоможуть "зміцнити" колготки й ви зможете носити їх довше.

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Як правильно прати колготки

Перш за все, колготки найкраще прати вручну. Якщо ж ви все ж таки вирішили прати їх у пральній машині, то обов’язково кладіть їх у спеціальну сумку для спідньої білизни. Це допоможе захистити колготки від пошкоджень.

Як зробити колготки міцнішими

Щоб колготки служили вам довше, перед першим використанням їх потрібно злегка змочити водою і помістити в холодильник на годину. Після закінчення цього часу вийміть їх і дайте висохнути. Це допоможе зробити нейлон м’якшим і міцнішим.

Як відремонтувати діряві колготки

Якщо ви виявили дірку в колготках, не поспішайте їх викидати. Ви можете спробувати відремонтувати їх за допомогою лаку для нігтів або лаку для волосся.

Трюк з лаком для нігтів – потрібно нанести прозорий лак для нігтів навколо всієї дірки. Лак закриє отвір, щоб запобігти його розширенню.

Лак для волосся – щедро розпиліть лак для волосся навколо всієї дірки та по краях.

Ці прості поради допоможуть вам зберегти колготки в хорошому стані протягом тривалого часу.

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