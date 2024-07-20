Зроблять образ досконалим: трендові літні стрижки для жінок 40+

Якщо знайти ідеальну зачіску, це можна порівняти з магією, адже вона здатна перетворити будь-яку жінку на справжню красуню. У літні місяці 2024 року трендовими вважаються багатошарові стрижки, природна недбалість та подовжені чубчики.

Відтак, експерти у сфері краси пропонують чотири види стрижок, які підкреслять індивідуальність кожної жінки та допоможуть їй втілити в життя свій ідеальний образ. Про це пише UAportal.

Багатошарові стрижки

Ці зачіски завжди залишаються актуальними, адже вони відповідають різноманітним вимогам. Багатошарові стрижки надають обличчю більше витонченості, візуально омолоджують, роблять волосся об’ємнішим та густішим. Вони ідеально підходять кожній жінці, незалежно від типу та довжини її волосся. Такі зачіски не вимагають складного укладання завдяки градуйованим локонам, які створюють ефект легкості та невимушеності при русі. Вибір стрижок великий: від бобу до піксі, від каскаду до каре. Кожна жінка може знайти ідеальний варіант, який підкреслить її природну красу.

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Чубчик-шторка

Подовжений чубчик став справжнім трендом 2024 року і це не випадково. Він створює коригувальний ефект, акцентуючи на вилицях та зменшуючи об’єм у нижній частині обличчя. Незалежно від того чи ваше волосся пряме, чи хвилясте, такий елемент зачіски вигідно виділить ваші очі та послужить як натуральний ліфтинг для обличчя.

Грайливий боб

Боб – це стрижка, яка має популярність по всьому світу та може візуально омолодити на декілька років. Вона вважається універсальною, оскільки підходить жінкам різного віку, важливо лише правильно підібрати варіант для себе. Боб легко укладається, добре росте і зберігає форму, тому ви можете забути про часті візити до перукаря та економити.

Боб із прямим зрізом

Ця стрижка ідеально підходить для прямого волосся середньої довжини, яке потребує додаткового об’єму. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче ризикувати з довжиною своїх локонів. Прямий зріз до середини шиї або до ключиць візуально подовжує кругле обличчя, роблячи його більш витонченим та привабливим. Завдяки техніці стрижки навіть тонке волосся виглядатиме більш здоровим та густим.

Нагадаємо, раніше ми писали про нову омолоджувальну стрижу для жінок 50+, яка підкреслить жіночність та досконалість у зрілому віці.

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