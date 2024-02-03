Чи правда, що пити воду під час їжі шкідливо?

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Дуже часто ви можете чути і читати про те, що запивати їжу під час їди не можна. ⁣⁣⠀

Як аргументи виступають думки, що водою розбавляється шлунковий сік, погіршується процес травлення їжі, збільшується обсяг шлунка. Виникає питання, а якщо зробити кілька ковтків води, так само безнадійно погано перетравлюватиметься.⁣⁣⠀

⁣⁣Наведу приклад суп. Коли ми його їмо, адже ми овочі запиваємо водою? А коли ми їмо з м'ясом огірок чи помідор, які на 80% складаються із води? Якщо ми їмо щільну їжу, наприклад, бутерброд із цільнозернового хліба з листям салату та сиром, який складно жується, сухуватий і не ковтається, його можна запитати невеликою кількістю рідини.

У такому разі, можна кожен шматочок зробити більш м'яким і ретельніше його пережувати. А це набагато корисніше, ніж щільна, погано механічно оброблена їжа.

⁣⁣Пити під час їжі не шкідливо, важливо розуміти скільки і з чим. Стежте за своїми відчуттями.⁣⁣⠀

⁣⁣Ви запиваєте їжу водою?