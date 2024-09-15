Новий модний тренд розриває соцмережі: потрібні хустка та кепка

Хто б міг подумати, що простий шарф і кепка можуть стати найпопулярнішою модною комбінацією року? Це несподіване поєднання приголомшило світ моди, частково завдяки таким знаменитостям, як Гейлі Бібер і Ріанна.

Цей тренд вперше набув популярності навесні 2024 року, коли Хейлі Бібер помітили в шарфі та кепці. З того часу соціальні мережі були заполонені незліченними варіаціями цього образу, оскільки ентузіасти моди експериментують з різними стилями та кольорами, пише nylon.com/fashion.

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Хейлі Бібер у хустині поверх кепки. Джерело: Instagram/@justinbieber Хейлі Бібер у хустині поверх кепки. Джерело: Instagram/@justinbieber

Але Бібер була не першою, хто спробував цю тенденцію. Ще в 2017 році Ріанна була сфотографована в Нью-Йорку в подібному вбранні, доводячи, що деякі модні тенденції мають можливість завершити своє коло.

Від Runway до Street Style

Модні бренди високого класу, такі як Versace і Fendi, також підтримали цю тенденцію, показуючи моделей на подіумі в шарфах і кепках. Це схвалення подіуму допомогло зміцнити комбінований шарф і кепку як законну модну заяву.

Як носити кепку і хустку. Джерело: fashionnetwork.com Як носити кепку і хустку. Джерело: fashionnetwork.com

Привабливість цього напряму полягає в його універсальності. Незалежно від того, чи хочете ви створити повсякденний, спортивний образ чи щось більш різке, є спосіб створити шарф і шапку відповідно до вашого особистого стилю. Дуа Ліпа, наприклад, була помічена в шарфі, зав’язаному на потилиці для створення більш богемної атмосфери.

Як носити кепку і хустку Як носити кепку і хустку

Як носити кепку і хустку Як носити кепку і хустку

Так чому ж ця тенденція така популярна? Це поєднання кількох факторів. По-перше, це практичний спосіб бути теплим і водночас стильним. По-друге, це універсальний образ, який можна одягати зверху або вниз. І по-третє, це спосіб виразити свою індивідуальність і виділитися з натовпу.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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