Декілька правил як ''хакнути'' життя

Ми народжуємось, живемо, вмираємо. Але навіщо?

Навіщо нам ці всі труднощі?

Боротьба за їжу, притулок, місце в соціумі, війна?

Навіщо ці постійні проблеми?

Чому не можна жити в постійній радості від приємних подій, мати нескінченні ресурси, можливість займатися улюбленою справою, а не ось це все?

Насправді, відповіді та підказки нам дано раніше.

А знаючи відповіді можна "хакнути" реальність;)

Навіщо ми живемо?

Найскладніше і неоднозначне питання)

Першим спадає на думку анекдот про місію та хлопця в поїзді (якщо не знаєте, напишіть, у коментарях нагадаю))

А якщо серйозно, мета життя – це розвиток та творення. Питання тільки яке й у чому? Розвиток неможливий без зміни поточного стану та виходу з т.зв. "Зони комфорту". Отже, легко не буде) Основний інструмент розвитку – проходження випробувань. Або як я їх називаю "квестів". Немає ніяких "проблем", є лише квести і наше ставлення до того, що з нами відбувається. І коли до того, що відбувається, ставишся як до квестів - тобто. як до ігрової моделі, то йде негатив і з'являється азарт, який допомогає проходженню Квести - це випробування, проходження яких допомагає розвиватися. При цьому потрібно пам'ятати, що всесвіт не дає нам випробувань (квестів) складніше, ніж ми можемо пройти, а отже, всі квести прохідні. Питання в тому правильне рішення ми ухвалили чи ні. Ще важливо знати, що майбутнє не зумовлено.

Не вірте тим, хто так рахує. Сценаріїв вашого майбутнього - нескінченна безліч. Але визначено точки вашого зростання. Точніше, квести, які потрібно пройти для цього зростання.

І якщо ви не пройшли "квест" з першого разу, будьте впевнені, він повториться.

Всесвіт для цього зробить, і повтори "квести" можуть бути більш складні, ніж первинні.

І важливо пам'ятати, що життя нам дане ще й для радості (!) але для радості від проходження тих самих квестів;)

Закони Всесвіту

Тепер до Всесвіту. Все, що відбувається в ньому - не випадково, а закономірно і підпорядковане математичним законам та закономірностям. Наприклад, літера G у масонській символіці означає Geometry. І масони кажуть, що "математика - це мова якою написан Всесвіт". "Написаний всесвіт" – звучить як "написана програма".

І це було б дивно, якби ми не знали сотень випадкових "закономірностей" у Всесвіті, які є не випадковими. Найочевидніша їх це Сонце- Місяць-Земля, яку теорія ймовірності пояснити неспроможна (зокрема, ідеальний збіг видимого діаметра Місяця і Сонця із Землі, що надає можливість бачити повне затемнення). Дуже вже мала верогітність випадковості))

А якщо Всесвіт є т.зв. "комп'ютерною симуляцією" (говорячи сучасною нашою термінологією) або "матрицею", як вважає Ілон Маск (http://surl.li/suwvv) і що підтверджується "ефектом спостерігача" (http://surl.li /suwwf) , "квантової заплутаністю" (http://surl.li/suwwf) , другим законом термодинаміки (http://surl.li/suwwz) та багатьом іншим, гіпотеза про гейміфікацію життя "квестами" виглядає цілком реальною; )

Творець

Творцем всесвіту, як кажуть ті ж масони, носії давніх знань, є Великий Архітектор Всесвіту або як навчають релігії – Бог (так само називаючи його Творцем) А також нас вчать, що Бог є скрізь у будь-якій точці всесвіту, все бачить і знає (в принципі, як системний адміністратор будь-якої складної системи ним створеної) А значить ми всі є частиною Творця, частиною єдиного цілого і тим самим пов'язані один з одним і з кожним пікселем простору навколо нас

Правила

Як у будь-якій комп'ютерній програмі до неї йде інструкція. Так само вона йде і до наших квестів) Усі ми знаємо 10 біблійних заповідей. Це яскравий приклад В Юдаїзмі – розширена версія – 613 заповідей У Буддизмі свій підхід. Якось у Таїланді при відвідуванні буддійського храму побачив на стіні перед входом "прайс" - скільки балів у карму додається або забирається при тих чи інших вчинках. Що це як не інструкція прожити життя, проходячи квести?) Мама з дитинства мене вчила "Стався до людей так як хочеш що б ставилися до тебе". І це не просто порада – це частина програми нашого Світу, де ми є його частиною Пам'ятайте притчу про "вдарили по правій щеці - підстав ліву". Вона не про смиренність, вона про ставлення до життя. Відповідаючи ляпасом на ляпас ми відповідаємо злом на зло. Тобто. ми робимо зло сильнішим.

У той час як наша мета – робити світ, частиною якого ми є, краще.

І творячи добро, ми робимо добро для всього світу, а значить і для себе (нікому не кажіть, це секрет;) ...і зменшуємо простір для зла.

Йдемо далі

Кохання.

Як нас вчать релігії (інструкції з проходження життєвих квестів у Матриці) Бог є любов! Лобов - одна з цілей життя та її найважливіша цінність. Через любов можна наблизитися до пізнання Бога Людина не може полюбити Світ або іншу людину, не прийнявши і не полюбивши спочатку себе.

Це один із перших важливих квестів нашого життя.

Нагадаю, ми частина цього Світу, один із трильйонів його пікселів.

І як не прийнявши себе (маленьку частину) ми можемо прийняти цілий Світ і будь-яку його частину (наприклад, другогпро людину)?

Щастя, як мене навчав один із моїх вчителів, - це бути у гармонії зі Світом.

І здобувши єднання зі світом ми отримуємо абсолютний стан щастя) Особисто мені подобається ця формула)

Хакнути життя.

Як у будь-якій комп'ютерній системі яка має крутого системнного адміністратора, хакати систему - небезпечно)) Але. Якщо під хакерство ми розуміємо не зміну "базового коду", до чого вдаються чаклуни та шамани, а максимальне ефективне використання "інструкцій", то ризики є мінімальними, а ефект максимальний.

Пам'ятаю, як перед одним іспитом на початку 2000 року я проходив пробне тестування.

Не сильно переймаючись, я заліз у "вихідники" і скопіював файл із переліком всіх питань і відповідей (там було понад 500 і вони видавалися рандомно).

Після - підготувався і найкраще здав цей тест;)

Так і у житті. Читайте Інструкції не тоді, коли пристрій зламався, а перед використанням.

Нам дали багато підказок, а окрім підказок у вигляді "інструкцій" нам всесвіт дає багато знаків.

Питання бачимо ми їх чи ні;)

Ще одному інструменту мене навчила мама в дитинстві: "Запам'ятай, Толику, говорила вона, думка матеріальна. Якщо ти чогось хочеш – ти це обов'язково отримаєш. Запитання, що ти для цього зробив"! Пам'ятаєте мем: "Мрія, записана з датою, стає метою. мета, розбита на кроки – стає планом. План, підкріплений дією, стає реальністю! Так що, інструменти для білого Хакінга є.

Питання, чи використовуєте ви їх чи чекаєте як у тому анекдоті милості від Всевишнього не купивши лотерейного квитка (теж хто не знає, напишіть у коментарях))

Тут я систематизував невелику групу питань, які можуть бути корисні моїм дітям для проходження життєвого шляху.

Та й ділюся ними і з вами, адже ще одне правило Всесвіту для спішного проходження квестів – "це давати Світу бажано більше, ніж ти від нього береш"))

Ваш, як жартують близькі друзі, "Апостол Анатолій")))

Читайте. Якщо вам резонує – ділитесь з друзями!