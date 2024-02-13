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Як визначити, чи здоровий кіт за допомогою його носа: корисні поради від ветеринара

Ціхоцька Марія

Як визначити, чи здоровий кіт за допомогою його носа: корисні поради від ветеринара

Багато власників котів вважають, що мокрий і холодний ніс - це ознака здоров'я, а гарячий і сухий - свідчить про нездужання.

Чи дійсно це так? Давайте розберемося, що кажуть з цього приводу ветеринар Артур Плотнік.

Вологість котячого носа:

  • Нормальна: Здоровий кіт може мати як вологий, так і сухий ніс.
  • Причини вологості:
    • Потові залози, які зволожують і охолоджують шкіру.
    • Сльозові канали, що поєднані з носом.
    • Вмивання.
    • Вживання води.
    • Перебування в теплому приміщенні.
  • Причини сухості:
    • Перебування на сонці.
    • Зневоднення.
    • Сон.

Коли слід звертатися до ветеринара:

  • Надмірна вологість:
    • Виділення з носа.
    • Нежить.
    • Чхання.
    • Сльозогінність очей.
    • Втома.
    • Втрата апетиту.
    • Блювота.
    • Діарея.
    • Сильна спрага або сечовиділення.
  • Підвищена температура (більше 39°C).

Що ще потрібно враховувати:

  • Зміна вологості носа протягом дня - це нормальне явище.
  • Важливо звертати увагу на загальний стан кота, а не лише на ніс.
  • При підозрі на нездужання краще перестрахуватися і звернутися до ветеринара.

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Пам'ятайте:

  • Ніс кота - не завжди вірний показник його здоров'я.
  • Важливий комплексний підхід до оцінки стану тварини.
  • При будь-яких сумнівах звертайтеся до ветеринара.

Ось кілька додаткових порад:

  • Регулярно оглядайте ніс кота, щоб помітити будь-які зміни.
  • Звертайте увагу на колір, консистенцію та запах виділень з носа.
  • Слідкуйте за гігієною кота, щоб запобігти інфекціям.
  • Не ігноруйте інші симптоми нездужання,такі як чхання, кашель, втрата апетиту,млявість.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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