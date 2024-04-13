Як обробити аґрус від шкідників та хвороб, щоб отримати багатий врожай ягід

Як захистити кущі агрусу від шкідників та хвороб

Аґрус – один з перших кущів, який прокидається навесні. Тож не проґавте момент, щоб подбати про нього. Ці прості методи допоможуть вам виростити здоровий та рясний урожай аґрусу без шкоди для довкілля.

Регулярно оглядайте кущі, щоб вчасно виявити шкідників та хвороби. При необхідності повторюйте обробки настоями. Порадами поділились на сайті УНІАН.

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Обрізка:

Обрізати аґрус потрібно так само, як смородину чи малину.

Робіть це до розпускання бруньок.

Видаліть: пошкоджені морозом та шкідниками пагони; пагони, що загущують кущ; прикореневу поросль.

На молодих кущах залиште по 5 бруньок на пагоні.

На 2-3-річних кущах залиште 4-5 найсильніших гілок, інші зріжте.

На старих кущах залиште 10-12 пагонів різного віку.

Підживлення:

Найкраще підживлювати аґрус навесні органікою: деревним попелом; настоєм картопляного лушпиння (1 л лушпиння на 2 л окропу, настояти 2 години).



Обробка:

Для захисту аґрусу від шкідників та хвороб можна використовувати натуральні засоби:

1. Настій попелу:

Допомагає проти борошнистої роси та вогнівки.

400 г попелу залити відром води, настояти 2 доби.

Додати 50 г господарського мила, обприскати кущі.

2. Настій сухої гірчиці:

Захищає від пильщика, скляниці, вогнівки та інших шкідників.

200 г гірчиці залити 10 л води, настояти 2 доби.

Розбавити водою (1:5), додати 50 г мила на 10 л.

3. Настій лушпиння цибулі:

Ефективний засіб проти попелиці.

200 г лушпиння залити відром води, настояти 12 годин.

Процідити, обприскати рослини ввечері.

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