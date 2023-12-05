Як легко вивести пляму від червоного вина з білого одягу: поради експертів

Плями від червоного вина можуть виявитися дуже стійкими, особливо на білому одязі. Щоб вивести їх, не обов'язково використовувати дорогу хімію.

TikToker Холлі Ауна розповіла про лайфхак, який працює. Будь то біла сорочка, топ, джемпер, штани чи спідниця, можна зробити цю зручну суміш, щоб позбутися плями від червоного вина.

Все, що потрібно, це змішати три частини перекису водню та одну частину мила для посудомийної машини.

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Промокніть пляму від червоного вина сумішшю за допомогою паперового рушника. Потім залиште його десь на 20 хвилин – годину.

Згодом візьміть інший паперовий рушник і висушіть одяг. Далі просто киньте його в пральну машину та додайте миючий засіб, як зазвичай.

Потім потрібно ввімкнути пральну машину на холодне прання, натиснути "Пуск", і до моменту, коли ви виймете одяг з пральної машини, пляма має вийти.

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