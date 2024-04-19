Як позбавитись від набряків на обличчі: дієві поради від фітнес-тренера

Масаж обличчя - це простий, але ефективний спосіб покращити стан шкіри та зробити обличчя більш підтягнутим. Дотримуючись цих порад, ви зможете домогтися бажаного результату.

Фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася секретами ефективного масажу обличчя, який допоможе позбутися набряків та зробити шкіру більш підтягнутою.

Використовуйте спеціальну олію:

Забудьте про олію для тіла або рослинну! Для масажу обличчя потрібна спеціальна олія, яку можна придбати в аптеці або косметичному магазині.

Змийте олію після масажу:

Незалежно від того, наносили ви олію, крем чи емульсію, після масажу обов'язково вмийтеся, щоб запобігти появі висипань.

Врахуйте протипокази:

Перед тим, як розпочати самомасаж, переконайтеся, що у вас немає куперозу, почервоніння, акне або інших проблем зі шкірою. Також не рекомендується масажувати шию при проблемах зі щитовидною залозою.

Робіть масаж регулярно:

Для кращого ефекту рекомендується робити масаж обличчя щодня по 1 хвилині або 10-15 хвилин 1-2 рази на тиждень, зосереджуючись на різних ділянках.

Не ігноруйте стан тіла:

Пам'ятайте, що краса обличчя залежить не лише від догляду за ним, але й від загального стану організму. Зверніть увагу на свою поставу, розминайте шию та плечі, підтягуйте живіт, регулярно займайтеся спортом.

Додаткові поради:

Перед масажем очистіть обличчя від макіяжу та інших забруднень.

Використовуйте легкі поплескування, пощипування та кругові рухи.

Не тисніть на шкіру занадто сильно.

Завершіть масаж нанесенням зволожуючого крему.

При появі будь-якого дискомфорту припиніть масаж.

Нагадаємо, ми вже писали, як робити масаж обличчя, щоб отримати ефект ліфтингу.

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