Щоб млинці були ідеальні, додайте один секретний інгредієнт: мій фірмовий рецепт

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Мої фірмові млинці

Ідеальні, для мʼяса, малосольної риби, ікорки, або шоколадної нутели.

Секрет Шефа - це 30 грам кукурудзяного крохмалю!!!

ІНГРЕДІЄНТИ:

1,3 л. молоко

7-8 яєць якщо середні

Чайна ложка солі

Столова ложка цукру

6 столових ложок олії рослинної

300 грам борошна

30 грам кукурудзяного крохмалю!!!

Головне, це послідовність

Вінчиком взбиваєте яйця, з борошном, цукром, крохмалем, сіль, до розчинення всіх комочків і однорідної маси

Має вийти дуже густа сметана, або рідке тісто.

Тільки потім додаєте молоко, гарно розміщуєте, додаєте олію, і залишаєте на 30-40 хвилин

На сковорідку олію, вже НЕ додаєте

Завдяки секрету з крохмалю, вони дуже мʼякі і соковиті.