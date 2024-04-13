Чим підживлювати черешню в період цвітіння для багатого врожаю

Як удобрити черешню коли вона цвіте

Навесні клопотів у саду стає все більше: треба й обрізати, й обробити, й побілити дерева та кущі. А далі – й підживлення, щоб рослини порадували нас багатим урожаєм. Чим же підгодувати черешню під час цвітіння, щоб ягоди були соковитими та солодкими?

Видання theLime ділиться секретами! Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити черешню з солодкими та соковитими ягодами, які порадують всю вашу родину.

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Перше підживлення:

Коли черешня рясно цвіте (квітень-травень), час її підгодовувати.

На відстані 1-1,5 метра від дерева, де знаходиться основне коріння, викопайте невелику траншею та добре пролийте її водою.

Візьміть піввідра (5-6 л) нерозбавленого коров'яку (гною) та розведіть його водою до повного відра. Пролийте цією сумішшю пристовбурову зону.

Пам'ятайте: ніколи не використовуйте добрива з азотом на сухій землі, адже це може призвести до опіків кореня!

Друге підживлення:

Коли дерево відцвіте й почне готуватися до плодоношення, час для калійного підживлення.

У ту ж траншею, де висипали коров'як, розсипте деревну золу. На одне дерево знадобиться близько 0,5 кг.

Після дощу зола поступово вбереться в землю та підживить ваше дерево.

Пам'ятайте:

Перед внесенням будь-яких добрив важливо рясно полити ґрунт.

Не перегодовуйте дерева, адже це може негативно вплинути на їхнє здоров'я та врожайність.

Регулярно оглядайте дерева на наявність шкідників та хвороб і вживайте заходів щодо їхнього усунення.

Бажаємо вам щедрого врожаю та солодких ягід!

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