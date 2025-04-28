Матимете величезний врожай смакоти: секрети вирощування солодкої та великої малини
Щоб улітку отримати щедрий урожай великої та солодкої малини, навесні потрібно правильно підживити рослину. Перше підживлення проводять ранньою весною.
Саме тоді малина особливо потребує азоту, фосфору й калію, які містяться у гної. Про це пише видання "На пенсії".
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Як підживлювати:
- Перше підживлення: Розведіть 1 кг гною у 10 літрах води. Поливайте малину, витрачаючи приблизно 10 літрів розчину на кожен метр насаджень.
- Друге підживлення: Через два тижні після першого поливу обробіть малину розчином нітроамофоски. Для цього 2 столові ложки добрива потрібно розчинити в 10 літрах води.
- Третє підживлення: Коли з'явиться зав'язь, малині знадобиться додаткове харчування комплексними добривами, що містять азот, фосфор і калій. Для цього можна використати настій із трав та бур’янів.
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